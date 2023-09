Unnützes Wissen

Henry Kissinger feierte im Mai seinen 100. Geburtstag – als das letzte noch lebende Mitglied aus wessen Regierungskabinett?

11. September 2023

Henry Kissinger feierte im Mai seinen 100. Geburtstag – als das letzte noch lebende Mitglied aus wessen Regierungskabinett?

19.07.2023, China, Peking: Wang Yi (r), Direktor der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten von China, gibt Henry Kissinger, ehemaliger Außenminister der USA, während eines Treffens die Hand. Foto: Uncredited/Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/AP/dpa