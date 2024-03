Für ihre Hauptrolle in welchem Film wurde Sandra Hüller Anfang des Jahres für einen Oscar nominiert? A: Untersuchung eines Sturzes, B: Inspektion eines Fehltritts, C: Anatomie eines Falls oder D: Analyse eines Stolperers?

Die richtige Antwort lautet: C! Sandra Hüller wurde für ihre Rolle im Film „Anatomie eines Falls“ in der Kategorie beste weibliche Hauptdarstellerin nominiert. Ebenfalls nominiert sind die Schauspielerinnen Lily Gladstone im Film „Killers of the Flower Moon“, Emma Stone im Film „Poor Things“, Annette Bening im Film „Nyad“ und Carey Mulligan, die in ihre Rolle im Film „Maestro“ nominiert wurde.

