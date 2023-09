Eine knifflige Frage mit einer kniffligen Antwort: Welcher Kulthit von 1985 stammt von einer Band, die zwölf Jahre später den ESC gewann? War es „Walking On Sunshine“ von Katrina and the Waves? „Take On Me?“ von a-ha? „Wake Me Up Before You Go-Go“ von Wham!? Oder „Karma Chameleon“ von Culture Club?

Die richtige Antwort ist „Walking On Sunshine“. Der weltberühmte Song stammt aus den Händen derselben Band, die zwölf Jahre später, also im Jahr 1997, den ESC mit der höchsten Punktzahl aller Zeiten für sich gewann: Katrina and The Waves aus Großbritannien sahnten 227 Punkte ab und wurden zum unumstrittenen Final-Sieger gekürt.

Das dazugehörige Lied, der Song „Love Shine a Light“ ist am Ende aber definitiv nicht mehr ganz so prägnant im Ohr geblieben, wie „Walking On Sunshine“.

Und für etwas gute Laune zwischendurch immer wieder gut: