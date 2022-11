Die besten WM Songs aller Zeiten: Klassiker, Kult-Songs und offizielle Lieder

Endlich wieder WM! Zur Weltmeisterschaft haben wir in der Mottenkiste der Musikgeschichte gebuddelt und sämtliche Hits bis 1962 im Ohr durchgedribbelt. Also, Lauscher auf, Trikots an, und ab damit: Hier findet ihr die besten WM-Songs aller Zeiten.

Das ist der offizielle WM-Song 2022 für Katar

„Hayya Hayya“ von Trinidad Cardona, Davido and Aisha“

Musikalische Einflüsse aus mehreren Ländern in einem Track vereint: „Hayya Hayya“ (Better Together) wurde zum passenden Soundtrack für die viel gescholtene WM 2022 in Katar gewählt. Mit an Bord sind der aufstrebende US-amerikanische R&B-Musiker Trinidad Cardona, die Afrobeats-Ikone Davido und die katarische Überfliegerin Aisha – eine der beliebtesten Sängerinnen des Landes.

„Dieser Song, bei dem Stimmen aus Amerika, Afrika und dem Nahen Osten verschmelzen, zeigt, wie Musik – und Fussball – die Welt vereinen können“, betonte FIFA-Handelsdirektor Kay Madati. Ob sich das „Yo yo yo, yo, ho“ dabei ähnlich gut ins Trommelfell fräsen wird, wie ein „Waka Waka“ von Shakira, wird die Zeit zeigen müssen. Bis dahin sind wir erstmal ganz zufrieden mit einem erstaunlich entspannten Track, der textlich mal wieder gefährlich nah um das unspektakuläre „0:0“ herum dribbelt.

Die besten WM-Songs aller Zeiten in der Übersicht

Als „beste“ WM-Songs tauglich sind in den wenigsten Fällen die offiziell gewählten Tracks, als vielmehr die in den Bars und Stadions rauf und runter gespielten Lieder, welche im Rahmen der jeweiligen WM im Trommelfell hängen geblieben sind. Wir hangeln uns durch die Jahrzehnte und listen hier die größten Highlights auf:

WM-Song Deutschland 1974: „Fußball ist unser Leben“ von der Deutschen Nationalmannschaft

Ein Song bei dem niemand singen kann? Kein Problem: „Fußball ist unser Leben“ ist trotzdem zum legendären Leder-Hit geworden! Dabei gibt der 1973er Kader der Deutschen Nationalmannschaft wirklich alles. Fun Fact: Der einzige Mann mit Gesangserfahrung im Kader war Franz Beckenbauer, der sich bereits 1966 mit der Veröffentlichung „Gute Freunde kann niemand trennen“ in den Musikcharts platzierte.

Neben Beckenbauer zu hören sind unter anderem: Bernhard Cullmann, Hans-Hubert Vogts, Erwin Kremers, Gerd Müller, Georg Schwarzenbeck, Heinz Flohe, Helmut Schön (Trainer), Herbert Wimmer, Horst-Dieter Höttges, Horst Köppel, Jupp Heynckes, Jürgen Grabowski, Klaus Wunder, Paul Breitner, Sepp Maier, Uli Hoeneß, Wolfgang Kleff und Wolfgang Overath.

WM-Song USA 1994: „We Are the Champions“ von Queen

Erstmals am 7. Oktober 1977 veröffentlicht, gilt Queens „We Are the Champions“ spätestens seit der Weltmeiterschaft 1994 in den USA als eine der größten Sport-Hymnen aller Zeiten – und wird gerne vor und nach jedem Sieg gespielt.

Umso spannender, dass Freddy den Song ursprünglich selbst auf einer Fußball-Hymne aufbaute: Nach einem Konzert von Queen in Bingley Hall, Stafford, sangen die Fans lautstark „You’ll Never Walk Alone“. Und dieser Song wiederum reicht ungleich weiter zurück bis ins Jahr 1945, wo er im Zusammenspiel mit dem Musical „Carousel“, geschrieben und komponiert von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, am New Yorker Broadway Premiere feierte.

WM-Song Frankreich 1998: „Three Lions“ von Lightning Seeds

Eigentlich wurde „Three Lions“ von den Lightning Seeds ja bereits 1996 veröffentlicht – passend zur Fußball-Europameisterschaft in England. Zwei Jahre später bekam der englische Kult-Hit eine zweite Chance zur Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich, inklusive neuem Text. Egal ob mit altem, oder neuem Text: Beide Versionen eroberten die Spitze der britischen Charts und die Melodie ist für alle Ewigkeit mit dem englischen Fußball verbunden.

Fun Fact: Aus der ursprünglichen Zeile „Thirty years of hurt“ wurde nach dem positiven Abschneiden der englischen Mannschaft 1996 zwei Jahre später ein „No more years of hurt“. Insgesamt sollte das Lied etwas „positiver“ erscheinen, als die arg finstere Version von 1996. Und jetzt alle:

It’s coming home

It’s coming home

It’s coming

Football’s coming home Everyone seems to know the score

They’ve seen it all before

They just know

They’re so sure That England’s gonna throw it away

Gonna blow it away

But I know they can play

‚Cause I remember Three Lions on a shirt

Jules Rimet still gleaming

Thirty years of hurt

Never stopped me dreaming

WM-Song Deutschland 2006: „Love Generation“ von Bob Sinclair

Bei einer WM in Deutschland muss man sich nicht wundern, dass in diesem Jahr besonders viele Hits bei uns hängengeblieben sind. Hinter „Love Generation“ von Bob Sinclair dürfte allerdings bei den wenigsten von euch sofort etwas im Ohr klingeln – weder Titel, noch der französische DJ sind über die Jahre hängengeblieben. Das ändert sich natürlich sofort, wenn man das Lied startet: der eingängige Gitarrenloop lässt uns sofort breit lächeln und an alte Tage denken. Noch besser: „Love Generation“ ist im Gegensatz zu einigen anderen Titeln erstaunlich gut gealtert und funktioniert auch heute noch als perfekter Gute-Laune-Track.

In Deutschland war „Love Generation“ zwischen Februar und April 2006 mehrfach auf Platz 1 der deutschen Charts und wurde so zur meistverkauften Single des Jahres in Deutschland.

WM-Song Deutschland 2006: „Dieser Weg“ von Xavier Naidoo

Auch dieser Song wurde im Rahmen der WM 2006 in Deutschland groß – wohlgemerkt in einer Zeit, in der Xavier Naidoo noch alle Latten am Zaun und die passenden Noten im Kopf hatte. Um es kurz zu machen: „Dieser Weg“ gehört bis heute zu den WM-Klassikern und wurde zur Weltmeisterschaft in Deutschland rauf und runter gedudelt. Und bei aller berechtigter Kritik an Naidoo: Dieser Song wird jeden Shitstorm um diesen Mann überleben, da sind wir uns sicher!

WM-Song Deutschland 2006: „54, 74, 90, 2006“ von Sportfreunde Stiller

Zum ersten Mal Platz eins für die Sportfreunde Stiller: Mit „54, 74, 90, 2006“ blieben die Jungs aus München gleich für drei Wochen auf der Spitzenposition und insgesamt 37 Wochen in der Hitliste. Dabei wird alles mit in den Track gepresst, was Fans lieben: Ein Refrain zum einfachen Auswendiglernen, Mitgröl-Garantie und jede Menge Stadion-Vibes. Kein Wunder also, dass es der Song auch Jahre später noch zum WM-Hit schaffte. Zur Fußball-Europameisterschaft 2008 wurde der Titel schlicht in „72, 80, 96, 2008“ umbenannt.

WM-Song Südafrika 2010: „Waka Waka“ von Shakira

Als einer der wenigen wirklich offiziellen WM-Songs, also praktisch das Titellied der WM 2010 in Südafrika, schafft es Shakira mit „Waka Waka“ in diese Liste. Der Grund ist dabei genauso simpel, wie der Text: Das vermaledeite Lied will nach mehrmaligem Hören einfach nicht mehr aus dem Trommelfell weichen. Akute Ohrwurmgefahr! Bei Risiken und Nebenwirkungen lassen sie sich mit einem Lederball vor den Hinterkopf bolzen und nehmen bis zu 20 rote Karten täglich mit einem großen Schluck Wasser.

WM-Song Russland 2018: „Zusammen“ (Die Fantastischen Vier feat. Clueso)

Der offizielle WM-Song des Deutschen Fußball-Bundes im Jahr 2018 ließ die Fantastischen Vier wieder ins Rampenlicht rücken: Zusammen mit „Clueso“ lieferten sie das bis heute fantastische „Zusammen“.

Das sind die offiziellen WM-Songs seit 1962

Von den offiziellen WM-Songs bleiben mit einem Blick auf 60 Jahre Musikgeschichte nur erstaunlich wenige wirklich im Gedächtnis hängen. Unter den neuzeitlichen Klassikern ab 1998 ganz vorne mit dabei in Sachen potentieller Ohrwürmer sind zum Beispiel „Waka Waka“ von Shakira (WM 2010 in Südafrika) und natürlich der auch heute noch viel gespielte Hit von Ricky Martin „La Copa de la Vida“ (The Cup of Life) aus dem Jahr 1998 – zugleich einer der kommerziell erfolgreichsten Songs des puerto ricanischen Superstars und für viele Fachmagazine einer der besten WM-Songs aller Zeiten.

Alle WM-Songs auf einen Blick findet ihr hier: