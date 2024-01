Unnützes Wissen

„Don’t tell me it’s not worth tryin‘ for. You can’t tell me it’s not worth dyin‘ for“, beklagt …?

1. Januar 2024

"Don't tell me it's not worth tryin' for. You can't tell me it's not worth dyin' for", beklagt ... A: Phil Collins, B: Rod Stewart, C: Bryan Adams oder D: Joe Cocker?