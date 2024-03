Eine Frage zum Schmunzeln – doch was stimmt, was stimmt nicht? Deutschland konnte vor gut 100 Jahren seinen Reparationsleistungen nicht genügend nachkommen, also hat Frankreich was gemacht?

Ganz einfach: Sie haben das Ruhrgebiet besetzt! Ab dem 11. Januar 1923 marschierten französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet. Der Hintergrund: Wirtschaftliche Ausbeutung und Schwächung des im Ersten Weltkrieg unterlegenen Deutschen Reichs. Besetzt wurde das gesamte Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Dormund.

Am 3. September 1924 schließlich galt die Besetzung als vorüber: eine Rheinlandkommission orderte die Räumung des Ruhrgebietes an, sodass der Raum wieder unter deutsche Leitung kam.