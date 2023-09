Unnützes Wissen

26. Juni 2023: Welches weltberühmte Zitat jährte sich zum 60. Mal?

25. September 2023

Der Tag, an dem welches weltberühmte Zitat Geschichte machte, jährte sich am 26. Juni zum 60. Mal? War es "The eagle has landed", oder "Ich bin ein Berliner"? Oder doch eher "The games must go on"? Oder "Wir schaffen das"? Wir verraten es euch!