Über 1,5 Millionen Anfragen: Riesen-Interesse an Tickets für NFL-Partie in Deutschland

American Football ist in Deutschland beliebt wie nie, der Hype um die NFL ungebrochen. Wer Karten für das NFL-Duell zwischen dem Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins am 5. November in Frankfurt am Main ergattern wollte, schaute, wie viele andere, in die Röhre.

Denn innerhalb weniger Minuten waren die über 50.000 Karten bereits vergriffen, weitere gut 1,5 Millionen Menschen warteten vergeblich in einer Warteschleife. Das sind laut der deutschen „Sports Illustrated“ sogar noch mehr Ticketanfragen, als im vergangenen Jahr, als in München die Tampa Bay Buccaneers um Football-Ikone Tom Brady auf die Seattle Seahawks trafen. Neben dem Spiel der Chiefs gegen die Dolphins treffen im Herbst noch die New England Patriots und die Indianapolis Colts in Frankfurt aufeinander.

Die Reaktionen auf Twitter zeigten das Ausmaß des Ansturms. Viele nahmen es mit Galgenhumor, eine realistische Chance auf Karten hatten aber nur die Wenigsten.

Ich glaube, das wird was mit NFL dieses Jahr 💀💀 #Warteraum pic.twitter.com/MBtFgE0UKC — Tom ➐ (@sballert) June 27, 2023

Falls ihr gerade von Platz 1.456.789 auf Platz 1.456.788 seid: Das war ich. Ich hab den #Warteraum verlassen. Spiele jetzt Lotto und kaufe dann bei Viagogo für 3 Fantastillionen ein Ticket#NFLTwitter #footballerei — knutster (@k2twoi) June 27, 2023

Doch es gab auch einige Glückliche, die sich tatsächlich ein Ticket ergattern konnten. Ebenso waren aber auch einige User schnell mit Kritik am Verfahren dabei.

UNBELIEVABLE 🏈🏈🤩🤩🙏🙏🙏😍😍😍😍😍 I GOT ONE TICKET

War übrigens ganz normal im Warteraum Position 60000 und geduldig gewartet bis alle raus 😜 @NFLDeutschland @Chiefs @BjoernWerner @EsumePatrick meet&greet?? pic.twitter.com/db75YAXUbW — Chris Veron (@djchrisveron) June 27, 2023

Im #Warteraum auf Platz 1,5 Millionen. Zeitgleich auf EBay Tickets aktuelles Gebot für 2.500 Euro das minütlich steigt. Super gemacht #NFL ! pic.twitter.com/jg6aZaKj54 — Reinhard Plueckthun *LAPLUE* (@rplue) June 27, 2023