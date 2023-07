Saisoneröffnung mal anders: Fortuna präsentiert sich auf der Rheinkirmes

Die neue Saison der zweiten Liga nähert sich mit großen Schritten. Daher fiebern die Fans der Düsseldorfer Fortuna der offiziellen Saisoneröffnung entgegen. Und diese soll diesmal nicht im Stadion, sondern ganz fannah auf der Rheinkirmes stattfinden.

Am Samstag, den 22. Juli, wird die Fortuna-Saisoneröffnung im Schützenfestzelt am Stand 39 sowie auf dem daneben liegenden Schützenplatz an der Ecke Schützenstraße/Rheinstraße stattfinden. Ab 13 Uhr ist Einlass, um 13.30 Uhr startet das Programm und die Fans dürfen sich nicht nur auf die Vorstellung der neuen Ausweichtrikots freuen.

Moderiert wird die Veranstaltung von Stadionsprecher André Scheidt, als Gäste sind unter anderem Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst vor Ort. Es wird zudem nicht nur die das Zweitligateam der Rheinländer vorgestellt, sondern auch das neue Damenteam, welches in den kommenden Wochen in die erste Saison einsteigen wird.

Anschließend wird von 15 bis 17 Uhr eine Autogrammstunde mit allen Profis stattfinden. Dann können alle Anhänger und Interessierte die neuen Autogrammkarten abholen oder sich mitgebrachte Utensilien unterschreiben lassen. Doch es gibt noch viele weitere Dinge, die ihr bei der Saisoneröffnung ausprobieren könnte. So wird es vor Ort unter anderem eine Gaming-Station mit FIFA 23 oder ein Glücksrad geben. Das könnt ihr alles vor Ort ausprobieren:

Sutu Wall

Footballring

Gaming-Station mit FIFA 23 – Fortuna-Fans können gegen F95-Content-Creator „Packsi“ antreten

Glitzertattoos

Glücksrad

Fanmobil

Verlosung von 600 Kirmes-Fahrchips und weiteren Giveaways

Als Bonus gibt es für alle Fans, die sich bei der Saisoneröffnung ein Trikot der kommenden Saison kaufen, noch eine kostenlose Beflockung obendrauf.