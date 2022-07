Nicht mit Werten vereinbar: DFB-Pokal nicht mehr im russischen Fernsehen

Bald beginnt die neue Fußballsaison in Deutschland. Den Auftakt macht wie immer die erste Runde im DFB-Pokal. Im russischen Fernsehen wird in dieser Spielzeit allerdings kein DFB-Pokalspiel der Saison 2022/23 gezeigt werden. Das beschlossen Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG einstimmig auf ihrer Sitzung am Montag.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, wird aufgrund der aktuellen politischen Situation kein neuer Medienrechtevertrag für den DFB-Pokal in Russland abgeschlossen werden. Der alte Kontrakt war zum Ende der Saison 2021/2022 ausgelaufen. Ausschlaggebend für die Entscheidung ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Die Einnahmen aus dem auslaufenden Vertrag will der Verband spenden. Der DFB betonte, dass eine Rechtevergabe nach Russland aktuell nicht mit dessen Werten vereinbar ist.

dpa