Frauen-WM 2023 live: Wie startet Deutschland gegen Marokko ins Turnier? Die Partie im Ticker

Am Montag, den 24. Juli, ist es soweit: Die deutsche Frauen-Nationalelf steigt in der Gruppe H in den Kampf um die Weltmeisterkrone ein. In Melbourne findet das Auftaktspiel gegen die Auswahl Marokkos statt. Während die deutsche Mannschaft im Fifa-Ranking auf Platz 2 rangiert, sind die Marokkanerinnen auf Rang 72. Damit ist die DFB-Auswahl klarer Favorit in diesem Aufeinandertreffen.

Die Atlas-Löwinnen, wie die marokkanische Nationalmannschaft der Frauen auch genannt wird, wollen bei ihrer ersten WM-Teilnahme die Gruppenphase überstehen und das Achtelfinale erreichen, so Trainer Reynald Pedros in einem Interview im Juni. Im Vorfeld der WM wurde gegen Italien (0:0), die Schweiz (0:0) und Jamaika (0:1) getestet. Ohne Tor, dafür mit zwei respektablen Remis gegen zwei weitere WM-Teilnehmer, warten die Nordafrikanerinnen schon länger auf ein Erfolgserlebnis.

Verletzungsbedingt muss DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Marokko auf Abwehrspielerin Marina Hegering und Mittelfeld-Ass Lena Oberdorf verzichten. Für die Wolfsburger Verteidigerin Hegering könnte Sjoeke Nüsken einspringen, die kürzlich zum FC Chelsea gewechselt ist. Für Oberdorf bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Da wäre zum einen Bayern-Spielerin Melanie Leupolz als offensive Variante oder die Wolfsburgerin Lena Lattwein als vorsichtigere Option. Den kompletten Kader der DFB-Elf findet ihr hier.

Anstoß im AAMI Park in Melbourne ist um 10.30 Uhr deutscher Ortszeit. Wir melden uns rechtzeitig mit dem Ticker zum Spiel wieder.

Vor Spielbeginn

Die Fifa-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ist am Donnerstag gestartet und hatte schon die ersten Überraschungen in petto. So schlugen die Co-Gastgeberinnen aus Neuseeland überraschend die favorisierten Norwegerinnen um Ex-Weltfußballerin Ada Hegerberg mit 1:0. Einen solchen Lapsus wollen die DFB-Damen am Montag nicht zulassen, wenn sie ab 10.30 Uhr in Melbourne auf die Außenseiterinnen aus Marokko treffen. Tonight News tickert die gesamte Partie für euch live.