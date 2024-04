EM 2024: Das sind die schönsten Fußballer der Welt – Fotos der Top 11

Wer ist der attraktivste Fußballer der EM 2024? So viel schon mal vorab – auch Neulinge unserer Startelf wie Florian Wirtz und feste Größen wie Manuel Neuer sind in unserer Topliste vertreten. Aber auch Frankreich und Belgien haben ziemlich ansehnliche Spieler im WM-Kader zu bieten.

Florian Wirtz: Ein neuer „heißer Feger“ auf dem Feld

Florian Wirtz begann seine Fußballerkarriere beim 1. FC Köln und ist 2020 zum Bundesligisten Bayer Leverkusen gewechselt. Seine Leistungen, besonders in der Saison 2023/2024, ließen ihn zum Superstar der „Werkself“ avancieren. Seine Stärken: Torgefahr, Technik und das Dribbling.

Der gebürtige Pulheimer wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Kader der zurückliegenden Testspiele berufen und gilt mit seinen gerade einmal 20 Jahren als eine der größten Hoffnungen des deutschen Fußballs. Schlechte Nachricht für alle Mädels: Er ist seit Herbst 2022 an seine Freundin vergeben.

Ein Muss für die schönsten Fußballer der EM 2024: Cristiano Ronaldo

Natürlich geht in einer Hotlist zu den schönsten Fußballern der EM 2024 kein Weg an Cristiano Ronaldo (39) vorbei. Die Fußballlegende zählt Millionen von Fans auf der ganzen Welt und gehört zu den besten Fußballern aller Zeiten. Auch zur Deutschland-EM 2024 tritt Ronaldo wohl für Portugal an. Aktuell ist er bei al-Nassr FC in Saudi Arabien unter Vertrag.

Olivier Giroud: Einer der schönsten Fußballer der EM 2024?

Der 37-jährige Franzose Olivier Giroud stellt wohl einen der schönsten französischen Spieler auf dem EM-Fußballfeld dar. Gepflegter Vollbart, strahlend weiße Zähne und Charisma – obendrauf noch Profispieler bei AC Mailand. Der Mann hat es definitiv zurecht in unsere Top-Liste geschafft!

Belgische Verführung: Yannick Carrasco bei der Deutschland-EM

Yannick Carrasco hat uns schon bei der EM vor acht Jahren begeistert. Der belgisch-spanische Fußballspieler steht aktuell bei al-Shabab unter Vertrag. Charakteristisch für ihn ist sein perfekt gestylter Vollbart. Wer kann, der kann!

Zur EM geht der 30-Jährige für Belgien in den Titelkampf.

Antoine Griezmann: Frankreichs begehrtester Spieler?

Ein absoluter Hingucker auf dem Spielfeld: Antoine Griezmann. Der charmante Franzose weiß, wie man die Herzen der Fans erobert und zeigt sich auf Instagram von seiner Schokoladenseite. Seine guten Gene hat er bereits weitergegeben, denn mit seiner Ehefrau Erika Choperana hat er drei gemeinsame Kinder. Die strahlend blauen Augen der Kleinen kommen nicht von ungefähr!

Wenn der 33-Jährige gerade nicht für Frankreich auf dem Platz steht, kickt er für den Verein Atlético Madrid.

Fußballprofi Kevin de Bruyne: Belgisches Charisma

Der belgische Fußballspieler dürfte uns allen nicht unbekannt sein. Der 32-Jährige ist seit 2010 fester Bestandteil der belgischen Nationalmannschaft. Aktuell spielt Kevin de Bruyne bei Manchester City, war aber auch bereits bei Werder Bremen und Wolfsburg unter Vertrag.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Michele Lacroix hat er drei Kinder. Hübsche Eltern, hübsche Kinder!

