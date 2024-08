Second-Hand in Düsseldorf: 9 schöne Vintage-Läden und Geheimtipps

Keine Lust mehr auf Kleidung von der Stange? Wer auf der Suche nach einem ausgefallenen Einzelstück oder Accessoire mit Charakter ist, sollte sich unbedingt in den Second-Hand-Läden der Stadt umschauen. Von wegen „alt und ranzig“, Vintage-Stores gelten mittlerweile als wahre Inspiration für Fashionistas und Modebegeisterte.

Wir haben einige der besten Stores in Düsseldorf zusammengestellt:

The Mintage in der Altstadt

Eintönigkeit ade! Wer nach einzigartigen Stücken sucht, die sich von der Masse abheben, ist im ‚The Mintage‘ genau richtig. Abseits der Fast-Fashion-Wege bietet der kleine Laden in der Altstadt eine sorgfältig kuratierte Auswahl an außergewöhnlicher Mode. Besonders beliebt sind die Vintage-Taschen von Luxusmarken wie Louis Vuitton.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von THE MINTAGE (@the_mintage)

Auf dem Instagram-Kanal wird regelmäßig die neue Ware präsentiert, oft von Inhaberin Janice Geelen persönlich.

Adresse: Wallstraße 27, 40213 Düsseldorf, Deutschland

Two Face Thrifting in Friedrichstadt

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Two Face Thrifting (@twofacethrifting)

Seit Februar 2023 thront ein neuer Second-Hand-Store auf der Hüttenstraße im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt. Hier könnt ihr echten Schätzchen ein zweites Leben verleihen und euch nebenbei durch cooles Vintage Clothing stöbern. Mit dabei sind unter anderem Brands wie True Religion, Sea Salt, Nike, Levis und Carhartt. Ein kleines Paradies für Streetstyle-Fans!

Adresse: Hüttenstraße 15, 40215 Düsseldorf

Lieblingsstücke in Flingern

Getreu dem Motto: „Besser zweite Hand als zweite Wahl“ lädt die kleine Boutique in Flingern zum Shoppen und Stöbern ein. Hier ist der Name wirklich Programm! Ein Besuch lohnt sich und wir sind uns sicher, dass das ein oder andere Lieblingsstück garantiert in euren Kleiderschrank wandern wird. Besitzerin Susanne Weipert hat sich ihren persönlichen Traum erfüllt und bietet in ihrem kleinen Laden von Sneakern über Hüte, bis Strickpulli und Denim Shorts alles, was zu ihren persönlichen „Lieblingsstücken“ gehört.

Adresse: Bruchstraße 1, 40235 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18.30 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr

Vintage Stores in Düsseldorf: Elementarteilchen

Wer schon immer mal eine kleine Zeitreise in die USA machen wollte, ist im „Elementarteilchen“ genau richtig. Hier findet ihr original aus den USA importierte Vintage-Kleider der 50er bis 80er Jahre zu erschwinglichen Preisen. Aber auch aktuelle Designermode kommen auf eurer Entdeckungsreise nicht zu kurz. Egal ob Schnäppchen oder modischer Hingucker, hier wird Frau sicherlich fündig!

Adresse: Ackerstraße 125, 40233 Düsseldorf

Used in Gerresheim Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von USED SELECTED SECONDHAND (@used.duesseldorf) >

Seit 2016 ist die Benderstraße Heimat des modernen Second-Hand-Stores „Used“. Hier findet ihr ausgesuchte und hochwertige Teile zu günstigen Preisen. Doch Achtung, hier verfällt man schnell dem Shoppingwahn! Kein Wunder, denn hier wird alles geboten, um sich von Unten bis Oben komplett neu einzukleiden. Wir finden, Besitzerin Meike Elsner fasst es ganz gut zusammen: „Hier gibt es einfach alles, was das Frauenherz höher schlagen lässt!“ – Recht hat sie. Adresse: Benderstraße 11, 40625 Düsseldorf

Strike in Bilk Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ?STRIKE – VINTAGE & BRANDS? (@strikeplanet) >

Strike zählt wohl zu den angesagtesten Vintage Stores unter den Social-Media-Fans. Im Second Hand Store findet ihr angesagte Labels wie Levi’s, coole Bikerjacken oder auch Oversized Kapuzenpullis – eben alles, was Streetwear-Fashionistas wollen. Das Sortiment wechselt ständig, über Instagram werdet ihr über aktuelle Angebote informiert. Aber Vorsicht, ein Besuch gelingt garantiert nie ohne einen Einkauf! Hier findet ihr weitere Infos zu „Strike“ in Düsseldorf. Adresse: Brunnenstraße 9, 40223 Düsseldorf

Jacke wie Hose in Bilk

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von jacke wie hose (@jacke_wie_hose_vintage)

Feines und (un-)getragenes für Mann und Frau bietet dieser kleine Second-Hand-Laden auf der Bilker Allee. Zum Sortiment gehören natürlich Jacke wie Hose, aber auch Accessoires und dekorative Artikel wie Porzellan und Bestecke werden angeboten. Vor allem Marken des gehobenen Preissegments – aber auch das ein oder andere Schnäppchen – gibt es hier zu kaufen. Schaut einfach rein!

Adresse: Bilker Allee 24, 40219 Düsseldorf

Broke in Pempelfort

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BROKE – The Store (@broke.thestore)

Lässige Skate- und Streetwear findet ihr im Shop von Broke in Pempelfort. Sowohl Neu- als auch Gebrauchtware verschiedenster Marken wie zum Beispiel Carhartt, Adidas, Nike oder Bench werden hier angeboten. Ob kuscheliger Pulli, schickes Hemd oder coole High Heels: Hier findet ihr alles, was in eurem Kleiderschrank noch gefehlt hat. Aber auch eure Schmuckschatulle findet hier Zuwachs, denn Ohrringe, Halsketten und Ringe werden hier wie wahre Schmuckstücke behandelt und aus zweiter Hand angeboten.

Adresse: Tußmannstr. 5, 40477 Düsseldorf

