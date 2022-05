Spargel-Rezepte: Einfache und vegetarische Rezepte mit grünem und weißem Spargel

Kaum ein Gemüse ist so beliebt bei den Deutschen wie der Spargel. Im Frühling landet grüner und weißer Spargel hier zu Lande in sämtlichen Variationen auf den Tellern. Die gesunden Stangen können sowohl vegetarisch mit Feta, Pilzen und Co. als auch mit Fleisch oder Fisch kombiniert werden.

>> Ist Spargel wirklich so gesund? Wir haben alle Fakten zum Stangengemüse für euch gesammelt! <<

Wir zeigen euch die leckersten Rezepte mit grünem und weißem Spargel, die einfach zuzubereiten und super gesund sind!

Zitronen-Spargel-Hähnchen

Dieses Rezept schreit nach Sommer: Durch die fruchtigen Zitronen und das leichte Hähnchen ist das Gericht ein echter Hit für die wärmeren Tage. In etwa 20 Minuten habt ihr eine Mahlzeit, die nicht nur gut schmeckt, sondern durch die vielen Ballaststoffe auch noch sehr sättigend ist!

Die Anleitung zum Rezept findet ihr hier.

Der Klassiker: Weißer Spargel mit Kartoffeln, Sauce Hollandaise und Wiener-Schnitzel

Der absolute Spargel-Rezept-Klassiker darf natürlich nicht fehlen! Mit Sauce Hollandaise, Kartoffeln jeglicher Art und einem echten Wiener Schnitzel ist das Gericht perfekt. Die Food-Bloggerin „Jennie“ erklärt euch, wie ihr die leckerste Hollandaise zaubern könnt.

Der Klassiker mal anders: Weißer Spargel paniert in einem Käse-Schinken-Mantel

Wer genug vom schnöden Spargel-Schnitzel-Trott hat, der wird sich über dieses Rezept freuen, denn es bereitet den panierten Klassiker auf eine ganz andere Weise zu: Statt das Schnitzel zu panieren, wird hier der Spargel in Schinken und Käse gerollt, anschließend paniert und gebraten.

One-Blech-Spargelauflauf mit Kartoffeln, Tomaten und Feta

One-Pot-Pasta war gestern – heute zeigen wir euch den One-Blech-Spargelauflauf! Das Rezept ist nicht nur einfach, sondern auch super lecker. Ihr benötigt lediglich Tomaten, Kartoffeln, Feta und grünen Spargel. Alle Zutaten werden zurecht geschnitten und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech platziert. Nach 30 Minuten bei 200 Grad im Ofen könnt ihr das Gericht genießen.

Grüner und weißer Spargel in Blätterteigmantel

Wer grünen mit weißem Spargel kombiniert, ist ganz sicher im siebten Spargel-Himmel! Eingerollt in Blätterteig mit Käse und Schinken ergibt sich der perfekte Snack für zwischendurch.

Mediterraner Nudel-Gemüse-Auflauf

Fast wie im Italienurlaub: Dieser Auflauf mit mediterranem Gemüse und Farfalle ist ein Muss für alle Spargelliebhaber. Die Zutaten werden mit Käse, mediterranen Kräutern und Gewürzen überbacken – yummy!

Spargel-Quiche mit Rucolasalat

Diese Quiche ist wirklich ein kulinarisches Highlight und noch dabei super einfach zuzubereiten! Dabei könnt ihr bei der Füllung eurer Kreativität freien Lauf lassen. Während die Quiche bei 170 Grad für ungefähr 30 Minuten im Backofen brutzelt, könnt ihr die Salatgarnitur mit Rucola, gebratenem grünen Spargel und Sesamdressing anrichten.

Spargel-Lachs-Pasta

Grüner Spargel und Lachs passen perfekt zusammen. Dazu kommen Pasta, etwas Sahne oder Cremefine und viel Pfeffer!

Spargel-Baguette

Warum nicht auch mal das Baguette mit Spargel belegen? Besonders mit frischem Salat, etwas Käse, Kochschinken und dem grünen Stangengemüse könnt ihr euren nächsten Mittags-Snack abwechslungsreich und gesund gestalten! Als Sauce eignet sich super ein Honig-Senf-Dip.

Spargel-Sticks als Snack für zwischendurch

Besonders grünen Spargel könnt ihr übrigens auch als leichten Snack für zwischendurch anrichten. Dafür wascht ihr den Spargel und schält wie gewohnt die Enden. Danach paniert ihr das Gemüse und backt es im Ofen. Mit Sour Cream oder einem Feta-Zitronen-Dip schmecken die Spargel-Sticks besonders lecker!

Kartoffel-Spargel-Salat

Auch kalt kann Spargel eine echte Delikatesse sein, wie zum Beispiel in einem Kartoffel-Spargel-Salat. Dafür kocht ihr das Stangengemüse und die Kartoffeln, lasst alles abkühlen und richtet den Salat mit getrockneten Tomaten, Pinienkernen und einem Dressing eurer Wahl an.

Spargel-Flammkuchen

Auch einen gewöhnlichen Flammkuchen könnt ihr mit grünem oder weißen Spargel perfekt aufpeppen. Dabei könnt ihr das Gericht sogar vegetarisch zubereiten, indem ihr den Bacon durch Räuchertofu ersetzt. Auch für saure Sahnen gibt es in jedem gut sortierten Lebensmittelgeschäft mittlerweile vegane Alternativen!

So viele leckere Rezepte – da ist garantiert für jeden Spargel-Liebhaber etwas dabei! Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren!

