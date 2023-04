Kölner „Spargel-Fuchs“ erklärt: Deswegen sind die weißen Stangen 2023 noch exklusiver

Kurz vor Ostern kostete Spargel mancherorts noch bis zu 30 Euro pro Kilogramm – und der kam teilweise nicht mal aus Deutschland, sondern wurde von den holländischen Nachbarn bezogen, wies unter anderem in Köln zudem starke Mängel auf. Tonight News berichtete über den „Schrott-Spargel“ aus den Niederlanden, der viel zu dünn oder von innen hohl war.

Ende April kommt endlich der deutsche Spargel aus der Region auf die rheinischen Teller – in gewohnter Top-Qualität, wie Christian Fuchs, auch bekannt als „Spargel-Fuchs“, beteuert. Allerdings sei das noble Stangengemüse in diesem Jahr etwas rarer, denn die Ernte verlaufe „zäh wie Kaugummi“.

Spargelhof Fuchs im Überblick

Adresse: Kasselberger Weg 157, 50769 Köln

Öffnungszeiten: mo-fr 9-18 Uhr, sa 9-17 Uhr, so 10-13 Uhr, 15-17 Uhr

Der Bauer im Kölner Norden musste 2023 fünf Tage später als gewohnt mit der Ernte beginnen. „Die Temperaturen und die Sonne waren einfach nicht da. Dazu kam der viele Regen im März. Ein nasser Boden ist immer kälter als ein trockener. Das mag der Spargel gar nicht“, weiß der Bauer. Aufgrund des vielen Bodenfrostes und der allgemein eher kalten Witterung im April 2023 wachse der Spargel in diesem Jahr nur drei Zentimeter am Tag statt der gewöhnlichen zehn. Christian Fuchs: „Wir haben dadurch nicht so einen starken Anstieg der Ernte. Das dümpelt so vor sich hin.“ Und: Durch das längere Verweilen des Gemüses unter der Erde entwickele sich sogenannter „Spargelrost“. „Das sind diese kleinen, braunen Flecken, die der Spargel manchmal hat“, so Fuchs.

Spargelhof Fuchs: Preise für Spargel stabil geblieben

Geschmacklich wirke sich das schlechte Wetter aber nicht auf das Stangengemüse aus. Der Spargel-Fuchs: „Wenn wir ernten, ist der Spargel in einer Top-Qualität. Das spiegeln mir auch meine Kunden.“ Beim Spargel – und Erdbeerhof Fuchs kostet ein Kilogramm dicker, weißer Spargel 11,90 Euro. Der krumme, dicke Spargel, der aus optischen Gründen nicht an die Supermärkte verkauft werden kann, wird hier für nur 6,90 Euro pro Kilogramm angeboten. Der dicke violette Spargel kostet pro Kilogramm 10,90 Euro und der weiße Spargel der mittleren Stärke liegt bei 12,90 Euro pro Kilogramm. Einen Bund grünen Spargel (500 Gramm) gibt es beim Spargel-Fuchs für 5,90 Euro.

Christian Fuchs dazu: „Wir haben die Preise beim Spargel in diesem Jahr nicht angehoben.“ Dennoch stelle der Landwirt in diesem Frühjahr ein zögerliches Kaufverhalten fest, was das dekadente Stangengemüse betrifft. Der Bauer kann nur mutmaßen: „Die Leute denken auch wegen der Inflation, sie können sich Obst und Gemüse nicht mehr leisten, weil das zu teuer geworden ist. Tatsächlich betrifft das aber nicht den Spargel, sondern eher das Gemüse oder Obst, das in Gewächshäusern angebaut wird.“ Auch die Preise für seine Erdbeeren haben sich seit dem vergangenen Jahr nicht verändert.