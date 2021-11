Singles Day: Die besten Angebote und Rabatte zum Tag der Einsen

Im Gegensatz zum hierzulande weitaus populäreren Black Friday stammt der Singles Day aus China. Hier wird der Tag der Einsen (11.11.) als Singles Day gefeiert und ist der umsatzstärkste Shopping-Tag des Jahres. Wir zeigen, was euch erwartet.

Wann ist der Singles Day?

Der Singles Day findet jährlich am 11. November statt. Im Gegensatz zum Namen laufen die Angebote zum Singles Day meist noch zwei oder drei Tage über den 11. November hinaus.

Was ist der Singles Day und woher kommt der Name?

Der erste offizielle Single Tag wurde am 11.11.2011 in China zelebriert. Die Idee eines Feiertages speziell für die einsamen Gesellen der Gesellschaft reicht hingegen bis zu Studentenbewegungen in den 90er Jahren zurück. So werden am 11.11. nicht nur zahlreiche Singles-Partys geschmissen, auch der (Online-) Handel hat den „Guanggun Jie“ für sich entdeckt. Dabei werden jährlich neue Rekord-Umsätze generiert, die den Singles Day zum wichtigsten Online-Shopping-Tag des Jahres machen.

Welche Angebote gibt es zum Singles Day?

Die Angebote zum Singles Day sind breit gefächert und fast jede große Kette mischt mittlerweile in Deutschland mit. Aufgrund der asiatischen Herkunft lohnt sich auch ein Blick auf asiatische Versandhändler, welche am Singles Day mit besonders lohnenswerten Rabatten und Aktionen locken. Darunter zum Beispiel aliexpress.com, banggood.com und tomtop.com. Üblicherweise weit vorne bei den Rabatten sind Produkte aus der Elekronik-Sparte, allen voran Handys, aber auch Smartwatches und Fernseher.

Was ist besser: der Singles Day oder Black Friday?

Welcher Tag besser zum Sparen geeignet ist, lässt sich nur schwierig beantworten und variiert von Anbieter zu Anbieter. Der deutsche Heimkino-Spezialist und Hersteller von Soundsystem Teufel beispielsweise konnte seine Angebote zum Singles Day 2020 zum Black Friday 2021 nicht mehr toppen. Wer hier früher zugeschlagen hatte, konnte sich dementsprechend glücklich schätzen.

„Besser ein kleinerer Rabatt, als am Ende kein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.“

Vergleichen lohnt sich generell immer, im Jahr 2021 gibt es aber noch eine (nicht unerhebliche) Kleinigkeit zu bedenken: Die Corona-Pandemie lähmt weiterhin die Produktions- und Lieferketten weltweit. Wer es also auf „nur das eine, und definitiv alternativlose“ Produkt abgesehen hat, sollte sich besser sputen und zur Not auch mit ein paar Euros mehr leben.

Welche Angebote gibt es zum Singles Day bei Saturn und Media Markt?

Die beiden Elektronik-Riesen starten mit dem Singles Day in den „Black November“ und gewähren 11 Prozent – allerdings nur auf ausgesuchte Produkte. Die Auswahl bleibt dabei sehr übersichtlich, der Rabatt eher mäßig. Das Angebot gilt am 11. November und endet am 13.11.2021 um 23.59 Uhr.

>> Link zur Aktion bei Saturn <<

>> Link zur Aktion bei Media Markt<<

Welche Angebote gibt es zum Singles Day bei Galeria Karstadt Kaufhof?

Bei Galeria Karstadt Kaufhof erhaltet ihr im Onlineshop ab einem Einkaufswert von 100 Euro 22 Prozent Nachlass. Nutzt dafür einfach im Warenkorb den Coupon „Single“.

>> Link zur Aktion bei Galeria Karstadt Kaufhof <<

Welche Angebote gibt es zum Singles Day bei Adidas?

Bis zu 40 Prozent Rabatt gibt es im adidas-Outlet.

>> Link zur Aktion bei Adidas <<

Welche Angebote gibt es zum Singles Day bei Otto?

Der Versandriese bietet ebenfalls auf ausgewählte Produkte bis zu 78 Prozent Rabatt. Zudem kann man noch zusätzliche Einsparungen mit diversen Codes vornehmen, so dass die Wunschprodukte noch günstiger werden.

>> Link zur Aktion bei Otto <<