Wetter: NRW startet düster und nass in den April

Nordrhein-Westfalen bleibt von anhaltendem Regen betroffen, kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. Am Mittwoch (3. April) wird es überwiegend bewölkt und regnerisch sein, begleitet von möglichen Gewittern, Starkregen und stürmischen Böen. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad, während es in der Nacht zum Donnerstag auf 4 bis 9 Grad abkühlen wird, wobei der Regen anhält.

Wetter in NRW soll zum Wochenende freundlicher werden

Auch am Donnerstag (4. April) ist weiterhin ungemütliches Wetter zu erwarten. Bei starker Bewölkung treten kräftige Schauer auf, begleitet von Gewittern und vereinzelten Sturmböen. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 9 und 17 Grad und in der Nacht zwischen 5 und 11 Grad. Am Freitag wird es bei höheren Temperaturen nur noch vereinzelt regnen.

mit dpa