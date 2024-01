Wetter in NRW: Milder Wochenstart ohne Regen

Der Wochenauftakt in Nordrhein-Westfalen wird wettertechnisch ein freundlicher. Nach Einschätzung von Meteorologen wird es relativ warm und es bleibt niederschlagsfrei. Unter Hochdruckeinfluss fließe aus Südwesten eine sehr milde Luftmasse in das Bundesland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen in Essen mit.

An den ersten beiden Tagen der Woche erwartete der DWD Temperaturanstiege auf bis zu 14 Grad. Im weiteren Wochenverlauf soll es etwas abkühlen, für die Jahreszeit aber mild bleiben. Es bleibt der Prognose zufolge zunächst bewölkt, mit Regen wird nicht gerechnet.

dpa