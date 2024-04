Wetter in NRW: Wolken, milde Temperaturen und Regen erwartet

NRW kann sich auf frische bis milde Temperaturen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Mittwochvormittag (10. April) bewölkt sein, mit Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad. Im Hochsauerland werden sogar nur 9 Grad erwartet. Es wird im Norden zu Schauern kommen, während der Rest des Landes trocken bleibt.

Im Verlauf des Nachmittags und Abends soll die Wolkendecke laut Prognose aufreißen, begleitet von einem schwachen bis mäßigen Wind.

In der Nacht zum Donnerstag wird es spürbar kälter, mit erneut zunehmender Bewölkung. Die Temperaturen werden zwischen 5 und 9 Grad liegen, wobei es in den Bergen noch kälter wird, mit durchschnittlich einem Grad. In einigen Gebieten wird sogar Bodenfrost erwartet.

Wochenende wird bewölkt und teilweise regnerisch

Am Donnerstag sind Temperaturen von 14 bis 18 Grad prognostiziert, begleitet von vereinzelten leichten Regenschauern. Die Nacht zum Freitag wird mit Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad etwas milder ausfallen. In den Bergregionen werden 6 Grad erwartet.

Das Wochenende wird voraussichtlich bewölkt sein, teilweise mit leichtem Regen. Die Experten erwarten Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad, begleitet von schwachem bis mäßigem Westwind.

