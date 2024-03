Wetter in NRW: Milde Temperaturen und Regen zum Wochenstart erwartet

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich diese Woche auf frühlingshafte Temperaturen und gelegentlich etwas Regen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, am Montag gebe es noch leichte Schauer und einzelne Gewitter, besonders im Süden.

Von Westen aus lockert es ab dem Mittag auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 16 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 8 bis 5 Grad, im Bergland auf 3 Grad. Leichter Frost ist in Bodennähe möglich.

Wechselhaftes Wetter bis zur Wochenmitte möglich

Der Dienstagmorgen beginnt mit Wolken und vereinzelt etwas Regen. Ab dem Mittag lockert es auf und die Temperaturen steigen auf T-Shirt taugliche 13 bis 18 Grad. In der Nacht bleibt es trocken, wird aber wieder frisch. Es ist an einigen Orten Frost am Boden möglich.

Am Mittwoch ist es zunächst wolkig, besonders im Norden, aber weitestgehend trocken. Es bleibt mild und bei Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. Laut Angaben der Wetterexperten zieht es sich im Laufe der Nacht zum Donnerstag zu, Regen ist bei Tiefsttemperaturen zwischen 8 und 6 Grad möglich. Am Donnerstag kann Regen möglich sein, aber laut Prognosen bleibt es mild bei Temperaturen bis 19, in höheren Lagen bis 15 Grad.

mit Material der dpa