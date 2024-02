Sturm in NRW: DWD warnt vor Unwetter in der Nacht zum Freitag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Nacht zum Freitag in Nordrhein-Westfalen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es werden teils schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h erwartet, in einigen Regionen sogar orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h.

Sturmböen ab Donnerstagmittag

Der Wind soll bereits ab dem Mittag allmählich zunehmen, zunächst im Bergland und im Aachener Raum. Am Abend kann der Wind auch im Westen des Landes deutlich stärker werden. Im Laufe der Nacht breiten sich die Sturmböen dann auch auf den Osten NRWs aus.

In Verbindung mit der Kaltfront, die das Bundesland überquert, kommt es außerdem zu teils kräftigem Regen und vereinzelten Gewittern. Der Wind lässt voraussichtlich in der zweiten Nachthälfte wieder nach.

Milderes Wetter am Wochenende

Am Wochenende kehrt in Nordrhein-Westfalen der gewohnte Mix aus Regen und Wolken zurück. Am Freitag kann auch mal die Sonne herauskommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 7 und 11 Grad. Zeitweise kann es am Freitag noch einmal zu starken bis stürmischen Böen kommen, die zum Abend aber wieder nachlassen sollten.

Für Samstag und Sonntag rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad und nur noch mit mäßigem Wind.

dpa