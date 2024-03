Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) weitet ihre Streikmaßnahmen im Luftsicherheitsbereich aus. Am Freitag, dem 15. März, werden Beschäftigte der Fluggastkontrolle zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen – davon betroffen sind auch die NRW-Flughäfen in Weeze und Dortmund. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen 3 und 22 Uhr.

Verhandlungen in der Tarifrunde ohne Einigung

In den bisherigen fünf Tarifverhandlungsrunden mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) konnte bislang keine Einigung zur Erhöhung der Löhne für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten der Branche erzielt werden.

„Die Arbeitgeber hatten zuletzt zwar ein verbessertes, aber weiter unzureichendes Angebot vorgelegt. So kommen wir nicht zueinander“, sagte Wolfgang Pieper, Verdi -Verhandlungsführer, in einer Mitteilung. „Die Arbeitgeber sind aufgefordert, endlich ein substanziell verbessertes Angebot vorzulegen.“

Am Dienstag hatte Verdi bereits ganztägige Streiks im Luftsicherheitsbereich für Donnerstag, dem 14. März, angekündigt. Davon betroffen ist in NRW der Flughafen Köln/Bonn (Fluggastkontrolle).

Verdi fordert 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde

Verdi fordert 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Mit der Forderung soll der Kaufkraftverlust der Beschäftigten durch die hohe Inflation ausgeglichen werden.

Die Tarifparteien wollen die Verhandlungen in der sechsten Runde am Mittwoch, dem 20. März, fortsetzen.

2500 Passagiere am Flughafen Weeze vom Streik betroffen

Passagiere, die am Freitag von Weeze und Dortmund abfliegen möchten, müssen mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Ein Sprecher des Flughafens Weeze geht sogar sicher davon aus, dass alle 15 Maschinen am Freitag auf den Boden bleiben werden. „Es trifft alle Reisende“, sagte er der „NRZ„. In der Zahl sind das 2500 Passagiere, die sich eigentlich auf ihren Urlaub oder einen Familienbesuch gefreut hatten. „Wir wünschen uns eine rasche Einigung der Tarifpartner und Beilegung des Konflikts. Wir bitten die betroffenen Reisenden um Verständnis“, so der Sprecher weiter.

Der Airport bittet sämtlich Passagiere, nicht zum Flughafen anzureisen und sich für weitere Informationen an ihre Airline oder ihren Reiseveranstalter zu wenden.