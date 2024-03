Streik heute am Flughafen Köln/Bonn: Betrieb fast lahmgelegt

Am Donnerstag, den 14. März 2024, ruft die Gewerkschaft Verdi die Luftsicherheitskräfte am Flughafen Köln/Bonn zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Der Streik betrifft auch die Flughäfen in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden, wie Verdi am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Gewerkschaft rief Beschäftigte in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen dazu auf, die Arbeit niederzulegen.

Warnstreik am Donnerstag am Flughafen Köln/Bonn: Flugausfälle und Verspätungen

„Ich gehe davon aus, dass fast alle Flüge annulliert werden“, sagte Gewerkschaftssekretär Özay Tarim der dpa am Mittwoch in Köln. Die Streikbeteiligung werde aller Voraussicht nach wieder sehr hoch sein. Und er sollte Recht behalten: Von den für Donnerstag geplanten 69 Abflügen fanden nur acht statt oder waren im Laufe des Tages noch geplant, wie eine Flughafen-Sprecherin am Donnerstagmorgen sagte. Die Zahl der Absagen oder Umleitungen könnte sich aber noch erhöhen. Von den Ankünften fiel knapp die Hälfte aus (31 von 67).

Welche Flüge am Donnerstag ausfallen und annulliert sind, erfahrt ihr hier: Flughafen Köln/Bonn: Diese Flüge fallen heute aus!

Der Airport informiert auf seiner Website über die aktuelle Situation und die Auswirkungen des Streiks auf den Flugbetrieb. Passagiere können sich dort auch über mögliche Umbuchungsmöglichkeiten informieren. Auch die Sicherheitskontrollen am Frachtbereich wurden bestreikt, diese Arbeitsniederlegung kam erst kurzfristig ohne Ankündigung hinzu.

Das Ende der Arbeitsniederlegung war für Donnerstag um 24 Uhr geplant, an anderen NRW-Airports geht es hingegen weiter: Für Freitag hat Verdi zu Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Weeze und Dortmund aufgerufen.

Verdi fordert weiter höhere Löhne

Die Gewerkschaft Verdi fordert in den Tarifverhandlungen für die Luftsicherheitskräfte eine Erhöhung der Stundenlöhne um 2,80 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite hat bislang 2,70 Euro in drei Stufen angeboten.

Der Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn ist nur eine von mehreren Tarifauseinandersetzungen im deutschen Luftverkehr. So streikt auch das Bodenpersonal der Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo fordert höhere Löhne.

So wirkte sich der Warnstreik bei der Lufthansa in der vergangenen Woche zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen auch auf die größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen – Düsseldorf und Köln/Bonn – aus. Hinzu kam der unangekündigte Verdi-Streik im Bereich der Sicherheitskontrollstellen am Flughafen Köln/Bonn: Am Donnerstag, dem 7. März, waren Beschäftigte, die in der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, zum Streik aufgerufen. Passagierflüge waren allerdings nicht betroffen.

mit Material der dpa