Streik in NRW vorbei: Bahn- und Flugreisen wieder nach Plan

Die Bahnen in NRW fahren wieder, an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn gibt es keine Ausfälle mehr zu vermelden: Nach dem Ende des Lokführerstreiks sowie des Warnstreiks beim Lufthansa-Bodenpersonal können Bahngäste und Flugpassagiere auch in Nordrhein-Westfalen aufatmen. “Es läuft alles nach Plan”, sagte eine Bahn-Sprecherin am Samstagmorgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Die Lokführergewerkschaft GDL hatte ihren 35-stündigen Streik im Personenverkehr am Freitagmittag beendet. Der Regionalverkehr war unmittelbar danach bereits wieder angelaufen. Am Samstagmorgen lief auch der Fernverkehr in NRW nach Angaben der Bahn wieder rund.

Keine Nachwirkungen mehr: Der Flugbetrieb läuft!

Auf den Abflug- und Ankunft-Tafeln der Airports Düsseldorf und Köln/Bonn waren ebenfalls keine Störungen mehr sichtbar. “Der Betrieb ist ganz normal angelaufen. Es gibt heute keine Nachwirkungen mehr”, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Flughafens. “Der Betrieb läuft”, bestätigte auch ein Sprecher des Flughafens Köln.

Das Lufthansa-Bodenpersonal hatte seinen Warnstreik am Samstag mit Schichtbeginn um 7.10 Uhr beendet, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mitteilte. Die Gewerkschaft hatte die rund 25.000 Beschäftigten bundesweit seit Mittwochabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Von Flugausfällen waren vor allem die Drehkreuze München und Frankfurt betroffen. In Köln/Bonn habe es lediglich noch eine Annullierung am frühen Samstagmorgen vor Ende des Warnstreiks gegeben, sagte der Sprecher.

dpa