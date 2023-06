Staufallen zu Fronleichnam in NRW: A46 bis Montag gesperrt – alle Baustellen auf einen Blick

Wer den Feiertag am Donnerstag, 8. Juni 2023, als Aufhänger für einen nachfolgenden Brückentag genutzt hat, der freut sich Anfang Juni über gleich vier Urlaubstage. Doch die Fahrt ans Meer, ins Sauerland oder zu anderen Traumdomizilen wird in NRW stark durch das prognostizierte Stau-Chaos bedroht.

Was der ADAC dazu sagt, haben wir euch bereits hier zusammengefasst. An dieser Stelle geben wir euch den Überblick, welche Autobahnen in NRW über Fronleichnam und am Wochenende besonders von kilometerlangen Staus und langen Wartezeiten betroffen sein könnten.

A46 über Fronleichnam bis Montag gesperrt

Besonders hart trifft es alle Autofahrer, die ab Mittwochabend, 21 Uhr, auf der A46 unterwegs sind: Die Autobahn wird zwischen Autobahnkreuz Hilden (A3) und Sonnborner Kreuz bei Wuppertal (A535) komplett gesperrt. Andauern soll die Sperrung bis einschließlich Montag, 5 Uhr morgens.

Während der Sperrung wird die Fahrbahn aufwendig saniert – inklusive neuem Asphalt, der den Verkehrslärm um bis zu 5 Dezibel reduzieren soll.

Umleitungen sind mit einem roten Punkt ausgewiesen. In Richtung Dortmund nutzt ihr am besten die A3 in Richtung Köln und dann die A1 in Richtung Dortmund. Der komplette Ausbau der A46 soll sich noch bis ins Frühjahr 2024 ziehen – die Stau-Situation bleibt also auch danach angespannt.

A3 an Fronleichnam weiter kritisch: Diese drei Stellen machen Probleme

Eine der wichtigsten Autobahnen in NRW, die A3, hält über Fronleichnam gleich mehrere Problemstellen für euch parat:

Hoch im Norden, bei Hamminkeln, sorgt noch bis Ende des Jahres ein Engpass zwischen den Anschlussstellen Hamminkeln und Wesel für höhere Wartezeiten und Stau.

Rund um das Kreuz Oberhausen-West und dem Kreuz Kaiserberg gibt es dank einer Großbaustelle jede Menge Frustpotential – aktuell allen voran in südliche Richtung.

Gleich nebenan solltet ihr auch die A42 zwischen Kreuz Oberhausen-West und Kreuz Duisburg-Nord (A59) besser meiden: Die Dauerbaustelle staut den Verkehr immer wieder, zudem kommt es vermehrt zu Unfällen.

Weiter im Süden wird es bei Bonn umständlich: Die Verbindungen von der A560 aus Hennef und aus Bonn kommend auf die A3 in Fahrtrichtung Köln sind beide gesperrt. Umleitungen findet ihr über die Anschlussstelle Hennef (Sieg)-West sowie über das Autobahndreieck Sankt Augustin-West auf die A59 in Richtung Köln per rotem Punkt.

Stau zu Fronleichnam bereits ab Mittwochabend

Bereits am Mittwochnachmittag soll sich das Verkehrsaufkommen laut WDR deutlich erhöhen. Besonders stark betroffen sind die Reiserouten in Richtung Meer:

A1 Köln-Dortmund-Bremen-Hamburg

A3 Köln-Oberhausen-Arnheim

A31 Bottrop-Emden

Am Sonntagnachmittag, 11. Juni, startet dann die große Rückreisewelle. Wenn möglich solltet ihr auf diese Zeiträume verzichten und antizyklisch fahren – eure Nerven werden es euch danken.

Stau an Fronleichnam: Shopping-Verkehr nach Holland

Obwohl der Donnerstag eigentlich eher zahm daherkommt, was großflächige Staus angeht, könnte es auf den gewohnten Routen in Richtung Venlo und Roermond voll werden. Viele Menschen in NRW nutzen den Tag, um ausgiebig in Holland zu shoppen.

>> Designer Outlet Roermond an Fronleichnam geöffnet: Was Besucher aus NRW wissen müssen <<

Besonders stark betroffen sind die A3 in Richtung Arnheim, die A4 in Richtung Eindhoven, die A40 in Richtung Venlo, die A52 in Richtung Roermond und die A57 in Richtung Nijmegen.