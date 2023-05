Stau-Start ins Wochenende: ADAC misst bis zu 570 Kilometer in NRW

Der Start ins Pfingstwochenende wurde für viele Autofahrer zur Geduldsprobe. Denn es hat viel Stau zum Auftakt in Nordrhein-Westfalen gegeben. Am Freitagnachmittag staute sich der Autobahn-Verkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland laut ADAC zeitweise auf bis zu 570 Kilometern. Ein Sprecher des Autoclubs sprach von einem „Stauchaos“. Er wies darauf hin, dass dieser Wert rund 150 Kilometer über dem Spitzenwert vom Mittwoch vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt vergangene Woche liege.

Nach 16.00 Uhr entspannte sich die Lage. Um 18.06 Uhr vermeldete der ADAC noch 214 Kilometer Stau. Dem WDR Verkehrsstudio waren um 18.39 Uhr noch 210 Kilometer Stau bekannt. Die meisten und längsten Staus gab es auf den Autobahnen 1, 2 und 3. Neben dem hohen Verkehrsaufkommen sorgten auch mehrere Unfälle für Behinderungen.

Der ADAC hatte die vielen Staus bereits in seiner Verkehrsprognose vorhergesagt. Am Freitagnachmittag seien erfahrungsgemäß sowohl noch Berufspendler als auch schon Kurzurlauber auf den Autobahnen unterwegs. Angesichts des Feiertages am Montag werde Pfingsten erfahrungsgemäß von vielen Familien für einen Kurztrip beispielsweise an die Nord- oder Ostseeküste genutzt. Bei schönem Wetter sei am Samstag, Sonntag und Montag außerdem mit zahlreichen Ausflüglern auch auf Bundesstraßen zu rechnen. Die Rückreisewelle auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen sei dann am Montagnachmittag zu erwarten.

dpa