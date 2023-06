Start der Sommerferien in NRW: Achtung, hier drohen die größten Staus

Nicht nur an den großen Flughäfen in NRW ist mit vermehrtem Andrang zum Ferienstart zu rechnen, sondern auch auf den Autobahnen. Wir verraten euch, wie ihr am besten fahrt und welche Strecken wann genau zum Nadelöhr werden könnten.

Due Autobahn GmbH rechnet vor allem Freitag und Samstag (23. und 24. Juni) mit erhöhtem Stauaufkommen auf den Autobahnen. Auf der A1 befindet sich derzeit noch eine sechsspurige Baustelle vor Osnabrück zwischen Bramsche und Lohne/Dinklage (Niedersachsen). „Der Verkehr fließt hier teilweise auf zwei verengten Fahrstreifen je Richtung“, so die Autobahn GmbH Westfalen.

Stau zum NRW-Sommerferienstart:Autobahngesellschaften empfehlen antizyklisches Reisen

Doch damit nicht genug: Auch südlich von Münster (NRW) wird die A1 zwischen Ascheberg und Münster-Hiltrup sechsspurig ausgebaut. Auch werden Verkehrsteilnehmer auf zwei verengten Spuren in beide Richtungen geleitet. Nördlich vom Kreuz Unna werden derzeit drei Brücken abgerissen. Drei Spuren werden in Richtung Norden verengt.

Regionale Autobahngesellschaften empfehlen mit dem Auto Reisenden antizyklisch zu fahren – heißt, dann zu fahren, wenn nicht alle fahren. Die Experten rechnen ab Freitagnachmittag (23. Juni) mit einer angespannten Verkehrslage in den Ballungsgebieten und auf klassischen Reisestrecken. Ab Sonntag (25. Juni) soll sich die Lage auf den Autobahnen jedoch schon wieder beruhigen. Alternativ wird empfohlen, mehr Zeit einzuplanen und sich vorab über aktuelle Baustellen zu informieren.

Aktuelle Baustellen-Übersicht in NRW