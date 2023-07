Ruhr in Love 2023: Über 33.000 Besucher beim Musik-Festival in Oberhausen

Am 1. Juli war es wieder so weit: Das eintägige Musik-Festival „Ruhr in Love“ fand erneut in Oberhausen statt. 400 DJs legten von House über Techno bis hin zu Hardcore die unterschiedlichsten Genres der elektronischen Tanzmusik auf.

Dabei feierte das Event im OLGA-Park in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Über 33.000 Menschen kamen, um dem Geburtstag von „Ruhr in Love“ ausgelassen und friedlich zu zelebrieren. Von Nieselregen und grauen Wolken ließen sich die Festival-Besucher nicht abschrecken. Über zehn Stunden feierten sie auf 40 verschiedenen Floors zu besten Beats.

Diese Künstler traten bei Ruhr in Love 2023 auf

Zur Highlight-Ausgabe traten internationale Headliner, lokale Bekanntheiten sowie Newcomer auf der „Ruhr in Love“ auf. So standen auf der Center-Stage Top-Stars wie Lilly Palmer, Shlømo, Moguai, Pretty Pink oder YouNotUs an den DJ-Pults. Für Moguai war der Auftritt auf dem Oberhausener Event quasi ein Heimspiel. Schließlich stammt der Künstler aus der Nachbarschaft Recklinghausen.

Die in Nürnberg geborene Lilly Palmer ist auf den großen Festivalbühnen der Welt zu Hause und feierte hingegen ihre Premiere beim „Ruhr in Love“. Als Jubiläumsspecial gab es erstmals eine zweite Mainstage, die von einer der bekanntesten deutschen Techno-DJs gehostet wurde: Klaudia Gawlas. Zusammen mit Yves Deruyter, A.D.H.S. und Nusha brachten sie die Menge zum Beben.

Präsentiert wurden die 40 Floors des Festivals von Machern aus der Musik-Szene, Veranstaltern, Radiosendern und Plattenlabels. Mit dabei waren alte Bekannte, aber auch neue Gesichter, wie die Crew von „NYX.Ladies.On.Deck“ aus Münster und das Techno-Label „Black Snake“.

Veranstalter von Ruhr in Love 2023 zeigt sich zufrieden

„Was für ein tolles ‚Ruhr-in-Love‘-Jubiläum. Das hat wirklich Spaß gemacht. Die Stimmung bei allen Teilnehmenden war sensationell gut, auch wenn es kein optimales Festivalwetter war. Vielen Dank an alle Floorpartner, ihre Crews und Künstler für das leidenschaftliche Engagement und die Treue“, freut sich Veranstalter Oliver Vordemvenne. „Und vielen Dank an die Stadt Oberhausen, alle beteiligten Behörden und Einsatzkräfte, dass wir schon so lange einmal im Jahr in den wunderschönen OLGA-Park kommen dürfen.“

Termin für Ruhr in Love 2024 steht fest

Nach dem Closing-Set von Moguai, das die Ruhr-in-Love 2023 um 22 Uhr abschloss, ging es bei rund 20 After-Parties in Clubs und Locations in ganz NRW und angrenzenden Bundesländern weiter.

Bereits jetzt steht der Termin für die nächstjährige Ausgabe fest. Am 6. Juli 2024 öffnet der OLGA-Park Oberhausen für die neue Ruhr-in-Love seine Tore.