VRR peilt deutliche Preiserhöhung an – 49-Euro-Ticket nicht betroffen

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) peilt angesichts massiver Kostensteigerungen eine deutliche Preisanhebung für seine Fahrscheine an. Eine Größenordnung zwischen etwa sechs bis zehn Prozent werde gegenwärtig nicht nur beim VRR diskutiert, sagte VRR-Vorstand José Luis Castrillo am Montag in Düsseldorf. Nach den bisherigen Regularien des VRR würde eine Tariferhöhung zum 1. Januar greifen. Eine Entscheidung darüber solle am 28. September getroffen werden.

49-Euro-Ticket bleibt von Preiserhöhungen unangetastet

Das Deutschlandticket – landläufig auch als 49-Euro-Ticket bekannt – wäre nicht von einer Anhebung betroffen, da es nicht in der Tarifhoheit des VRR liegt. Auch das Semesterticket für Studenten, das schon teurer geworden ist, wäre außen vor. Der VRR mahnte eine rasche Einigung auf Bundesebene über ein deutschlandweit geltendes Studententicket an. Sollte keine solche Einigung kommen, werde zumindest ein Modell für NRW angestrebt.

>> Günstigeres 49-Euro-Ticket für Studenten lässt weiterhin auf sich warten – Einführung wohl erst 2024 <<

Auf das Deutschlandticket entfielen bereits 68 Prozent des Umsatzes im VRR-Nahverkehrsbereich, erklärte der Vorstand weiter. Nur noch 15 Prozent des Umsatzes entfielen auf Barkäufe oder den e-Tarif sowie 17 Prozent auf Zeitkarten. Die Einführung der NRW-Sozialticketvariante des Deutschlandttickets, die 39 Euro kosten werde, plant der VRR zum 1. Dezember. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) hatte erklärt, dass er erst zum 1. Januar mit der Sozialticketvariante starten könne.

Mit Material der dpa