Polarlichter in NRW: Spektakel am Himmel von Montag auf Dienstag zu sehen

Polarlichter kennt man normalerweise nur aus dem skandinavischen Norden oder von Urlaubsfotos. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren die Lichter aber auch in Teilen Nordrhein-Westfalens zu sehen. Mehr noch: Sie sind auch in der Nacht von Montag auf Dienstag zu sehen, so weit das Wetter mitspielt.

Mehrere Nutzer sozialer Medien posteten bereits Bilder und teilten Videos des Himmelsspektakels aus NRW. Doch nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch aus anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hessen kamen viele Beiträge. Ein Video von der Nordseeinsel Amrum zeigte beispielsweise einen grünen Ring am Nachthimmel, der klar als Polarlicht zu erkennen war.

Auch vom Kahlen Asten aus, dem zweithöchsten Berg in NRW, konnte man die roten, grünen und blauen Lichter erkennen. Wie Monika Staesche, Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, erklärte, können Polarlichtfans auch in dieser Nacht von NRW aus Glück haben, das Spektakel zu beobachten. Vor allem in dunkleren Gebieten soll man die Lichter sehen können, in hell erleuchteten Städten wiederum ist die Chance eher gering.

Sogar in der Nähe vom Kahle Asten auf dem Albrechtsplatz sichtbar gewesen. pic.twitter.com/2Nsw2FDGG5 — Ines Homann-Scholl (@Nessi_Askja) February 26, 2023

Polarlichter in NRW: Wie entstehen die Polarlichter?

Der wissenschaftliche Name der Polarlichter lautet „Aurora borealis“. Diese entstehen dann, wenn die Sonne mit sogenannten Sonnenstürmen elektrisch geladene Teilchen in den Raum wirft. Wenn diese Teilchen schließlich auf die Erdatmosphäre treffen, leuchten sie in den grünen und blauen oder auch roten Farben. Der Grund dafür ist, dass Luftmoleküle elektrisch kurz aufgeladen werden.

Wenn sich die Luftmoleküle wieder entladen, wird Energie freigesetzt. Dies sehen wir als farbliches Leuchten. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Farben bei Polarlichtern. Neben blau, grün und rot können die Lichter auch weiß, gelb oder lila leuchten. In den Polarregionen sind die Polarlichter keine große Besonderheit und kommen regelmäßig vor. Dass sie in Deutschland zu sehen sind, ist allerdings sehr selten.