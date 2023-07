Ein Rundgang auf dem Parookaville-Gelände 2023: Dieses Detail fällt auf – alle Fotos

Seit 2015 verwandelt sich das Flughafengelände in Weeze für einige Tage im Sommer zu einer fiktiven Stadt: Parookaville soll in diesem Jahr mindestens 225.000 Besucher locken. Dabei sei das ausverkaufte Festival in diesem Jahr bereit, eigene Rekorde zu brechen.

Parookaville 2023 startet am Freitag – Aufbauarbeiten fast abgeschlossen

Tonight News durfte sich schon vor offizieller Eröffnung auf dem Gelände umschauen. Vor Ort waren neben einigen Medienvertretern unter anderem Bernd Dicks, Veranstalter des Festivals, sowie Georg Koenen, Bürgermeister der Stadt Weeze.

Die Campsite war (noch) leer, die Regale im Penny-Supermarkt wurden akribisch aufgefüllt, die LED-Videowalls auf den großen Bühnen ausgetestet. Dabei ist vor allem eine Neuheit aufgefallen: Die Brainwash-Bühne erstrahlt in neuem Glanz. Mit neuester Technik beamt euch die vergrößerte Location während des Festivals in eine andere Sphäre. Versprochen!

Die besten Fotos vom Rundgang findet ihr in der Galerie. Viel Spaß!

Weitere Bilder vom Festival: Parookaville 2023 – das sind die schönsten Fotos aus Weeze.

Bis es soweit ist, findet ihr im folgenden alles Wissenswerte zum Festival:

Alles im Überblick: Alle weiteren Infos und wichtigen Details für Besucher von Parookaville 2023 findet ihr hier.