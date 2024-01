Nur 11,45 Euro Einsatz und keine Superzahl: Spieler aus NRW wird dennoch Lottomillionär

Einmal im Leben einen riesigen Lottogewinn absahnen – für viele Menschen ist das nicht mehr als ein Traum. Für einen Lotteriespieler aus NRW ist diese Wunschvorstellung nun jedoch Realität geworden: Wie die Westlotto mit Sitz in Münster mitteilte, hat ein Tipper aus dem Kreis Unna bei der Ziehung am Samstag (6. Januar) rund 1,18 Millionen Euro abgesahnt.

Der glückliche Gewinner ist somit der zweite Lotto-Spieler, der als Millionär in das immer noch junge Jahr 2024 starten kann. Bereits kurz vor dem Jahreswechsel gewann ein Mann aus dem Raum Düsseldorf ebenfalls einen Millionenbetrag in der Lotterie. Mehr dazu lest ihr hier.

Millionengewinn trotz geringem Einsatz und keiner Superzahl

Bei der Ziehung am 6. Januar gewann der Tipper in der zweiten Spielklasse. Das bedeutet, dass er zwar alle sechs Lottozahlen richtig angekreuzt hatte, ihm jedoch zu einem noch größeren Gewinn die korrekte Superzahl fehlte.

>>Neuer Lotto-Millionär aus NRW – Tipp auf dem letzten Drücker<<

Für seinen Schein gab der Spieler darüber hinaus nur 11,45 Euro aus, wie die Westlotto mitteilt. „Gespielt wurde in der Annahmestelle – ebenfalls am Samstag.“ Neben dem Gewinner aus dem Kreis Unna durfte sich auch ein Tipper aus Berlin über einen hohen Geldbetrag freuen. Auch dieser gewann in der Gewinnkategorie 2.

Die Zahlen der Lotto-Ziehung am Samstag

Folgende Zahlen machten den Spieler aus NRW am Samstag zum Millionär:

Lottozahlen (6 aus 49): 3 – 5 – 14 – 18 – 34 – 47

Superzahl: 7

Super 6: 7 – 8 – 9 – 1 – 0 – 9

Spiel 77: 7 – 3 – 4 – 3 – 8 – 6 – 1

Tipper aus Aachen startet das Jahr ebenfalls als Millionär

Bei der Ziehung der 6 aus 49 am Mittwoch (10. Januar) waren rund sieben Millionen Euro im Jackpot. Da der neue Hauptgewinn für die Ziehung am Samstag zehn Millionen Euro beträgt, gab es bei der vergangenen Auslosung somit keinen neuen Gewinner.

>>Lottojackpot geknackt – 17 Millionen Euro gehen nach NRW<<

Am Dienstag (9. Januar) durfte sich ein weiterer Glücksspieler aus NRW über einen riesigen Gewinn freuen: Beim zweiten Gewinnrang des Eurojackpots am Freitag kassierte er 2.388.351,90 Euro. „Seinen Tipp gab er in der Städteregion Aachen ab“, so die Westlotto.