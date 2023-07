Neuer Lotto-Millionär aus NRW – Tipp auf dem letzten Drücker

Der Traum eines jeden Lotto-Spielers: Morgens noch schnell in die Lotto-Annahmestelle und abends den Millionengewinn einsacken. Klingt zu schön, um wahr zu sein, ist aber in dieser Woche genau so geschehen.

So hat ein Lotto-Spieler aus dem Kreis Wesel seinen Tippschein für die Ziehung vom Mittwoch, den 19. Juli, erst am Tag der Ziehung abgegeben. Abends hatte er dann sechs Richtige und ist nun Millionär. Zudem war er der einzige Mensch bundesweit, der auf die sechs Zahlen, die am Mittwoch gezogen wurden, getippt hatte.

Lotto-Millionär aus Wesel könnte noch reicher werden

Aber es könnte sogar noch mehr an Geld gewonnen werden. Bislang stehen knapp 1,1 Millionen als Gewinn für den Glückspilz fest, der für seinen Schein rund 37 Euro bezahlt hat. Am Samstag könnte der Gewinn aber weiter steigen, denn der Schein gilt auch für die Ziehung am kommenden Samstag, den 22. Juli.

Insgesamt wurden 12 Tippreihen individuell ausgefüllt, lediglich die Superzahl wurde verpasst, weshalb der erste Gewinnrang nach wie vor nicht erklommen wurde. Daher wächst der Jackpot am Samstag auf rund vier Millionen Euro an. Somit könnte der glückliche Tipper aus dem Raum Wesel noch mehr gewinnen, wenn am Samstag seine Zahlen erneut gezogen werden.