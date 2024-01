Lotto-Spieler aus dem Raum Düsseldorf gewinnt 2,7 Millionen Euro – und könnte erneut abräumen

Einmal im Leben im Lotto gewinnen – das wünschen sich viele Menschen. Für einen Lotto-Spieler aus dem Raum Düsseldorf ist dieser Traum nun wahr geworden. Wie Westlotto mit Sitz in Münster berichtet, traf der glückliche Gewinner bei der Zusatzlotterie 77 während der letzten Ziehung 2023 am vergangenen Samstag (30. Dezember) als Einziger bundesweit den ersten Rang. Sein Gewinn kann sich sehen lassen: Stolze 2.677.777 Euro.

>>Neuer Lotto-Millionär aus NRW – Tipp auf dem letzten Drücker<<

Doch das ist noch nicht alles: Wie die Westlotto weiter mitteilt, gab der Neu-Millionär den entsprechenden Lotto-Schein bereits am 20. Dezember in einer Annahmestelle mit der Westlotto-Karte (Kundenkarte) ab. Sein Spielauftrag nimmt somit noch bis zum 6. Januar an der Lotterie 6 aus 49 und den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 teil. Das bedeutet, dass der Doppel-Millionär theoretisch noch einmal im Lotto absahnen könnte.

Wer sich im neuen Jahr neues Glück erhofft, kann dieses bei verschiedenen Lotterien herausfordern. So warten beim Eurojackpot am Dienstag (2. Januar) gleich 113 Millionen Euro auf den Gewinner. Beim Lotto am Mittwoch (3. Januar) haben Spieler die Möglichkeit auf einen Rekordjackpot: Sage und schreibe 48 Millionen Euro befinden sich dieses Mal im Lostopf.

Bei alledem gilt jedoch zu beachten: Die Chance beim Eurojackpot oder Lotto am Mittwoch alle Zahlen richtig zu tippen, liegt bei rund 1 : 140.000.000.