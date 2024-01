Kälte macht Besuch unmöglich: Heizungsausfall zwingt NRW-Schule zu Online-Unterricht

Die winterliche Kälte hat NRW fest im Griff. Wer kann verbringt bei den derzeitigen Minusgraden so wenig Zeit wie möglich im Freien und lässt drinnen seine Heizung auf Hochtouren laufen.

Schüler der Frida-Levy Gesamtschule im Essener Stadtteil Steele sind aktuell mit einer anderen Realität konfrontiert: Vor dem Jahreswechsel ist das Hauptleitungsrohr der Heizung kaputtgegangen, was zur Folge hat, dass das Schulgebäude seitdem nicht mehr beheizt werden kann.

Essener Schüler müssen in den Distanzunterricht

Damit die betroffenen Schüler nicht in klirrender Kälte lernen müssen, setzte die Schule den Präsenzunterricht vorerst aus. Ein Wechsel aus dem Homeschooling zurück ins Klassenzimmer ist mittlerweile jedoch wieder in Sicht.

>>Frost und wechselhaftes Wetter in NRW erwartet<<

Die Stadt Essen erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Arbeiten an den defekten Heizungsanlagen am Mittwoch (10. Januar) zum Abschluss gekommen sind. Am Donnerstag (11. Januar) sollen die instandgesetzten Leitungen getestet und die ausgekühlten Räumlichkeiten wieder aufgeheizt werden. „Voraussichtlich am Freitag soll der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden“, heißt es weiter.

Weitere Schulen in Essen von Kälte gebeutelt

Die Frida-Levy Gesamtschule ist nicht die einzige Schule in Essen, die mit Heizungsproblemen zu kämpfen hat. Am Grashof-Gymnasium im Stadtteil Bredeney kam es zu einem Defekt an einem Heizkessel, der das Schulgebäude aufheizt. Der Schaden an der Heizung soll aber auch hier laut der Stadt im Laufe der Woche behoben werden.

>>Flohmärkte in Essen 2024: Das sind die Trödel-Termine im Januar<<

Daneben fror aufgrund der Minusgrade auch eine Toilettenanlage in einem Schul-Container des Carl-Humann-Gymnasiums in Essen-Steele ein. Diese ist inzwischen jedoch wieder voll funktionsfähig.