NRW: Einbrecher steigen in Imbiss ein — und frittieren sich eine Portion Pommes

Wenn einen der kleinen Hunger packt: Am Montag (13. Februar) wurde die Polizei wegen Einbrüchen in mehrere Lauben in eine Hagener Kleingartenanlage gerufen. Unbekannte Täter durchwühlten die Lauben in der Hoffnung auf Beute und konnten dabei offenbar den Schlüssel zum Vereinsimbiss finden. Dort hatten es die Ganoven jedoch nicht nur auf Geld aus der Kasse und Wertgegenstände abgesehen.

Wie die Hagener Polizei berichtet, bereiteten sich die Einbrecher in der Fritteuse der Imbissbude nämlich auch eine Portion Pommes zu. Nach dem Zwischen-Snack machten sie sich mit ihrer Beute auf die Flucht.

Bisher konnten die Straftäter nicht gefasst werden. Die Polizei NRW bittet die Bürger daher um Hilfe und nimmt Hinweise auf die Einbrecher und zu verdächtigen Feststellungen unter 02331-986-2066 entgegen.