NRW-Abiturprüfungen am Donnerstag finden statt – Download läuft

Nordrhein-Westfalen hat sich nach seiner Download-Panne bei den Abiturprüfungen blamiert. Einen Tag später aber läuft glücklicherweise für die vielen Prüflinge alles wieder normal. Nach der Technik-Panne zum geplanten Start der Abiturprüfungen in NRW am Mittwoch kann der nächste Prüfungstermin in weiteren Fächern am Donnerstag eingehalten werden.

Der Download der schriftlichen Abituraufgaben für die Prüfungen am Donnerstag (20. April) „verläuft reibungslos“, teilte das Schulministerium am Mittwoch auf Twitter mit. Die Prüfungen könnten „wie geplant stattfinden“.

NRW-Abitur 2023: Für Mittwoch geplante Prüfungen finden erst Freitag statt

Am Donnerstag stehen laut Ministerium schriftliche Abi-Prüfungen in Kunst, Musik, Geografie, Erziehungswissenschaft, Geschichte, Geschichte/Sozialwissenschaften, Philosophie, Psychologie, Recht, Sozialwissenschaften, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Religion und Sport an.

Zuvor hatte das Ministerium wegen einer Technikpanne die für Mittwoch geplanten Abi-Klausuren in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik auf Freitag verschieben müssen. Grund waren Probleme beim Herunterladen der Aufgaben von einem Server.

dpa