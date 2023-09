Neuer Bahn-Fahrplan für NRW: Dichterer Takt ab Dezember – doch keine pünktlicheren Züge

Wer in NRW viel mit der Bahn unterwegs ist, kann mit einigen Verbesserungen zum Fahrplanwechsel im Dezember rechnen. So stockt der Konzern auf der Strecke zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen das Angebot auf. Das teilte die Bahn am Freitag (29. September) mit. Die störanfällige Zugteilung in Hamm fällt zudem nur noch halb so oft an wie bisher, in den Zügen ohne Zugteilung verkürzt sich die Fahrtzeit um bis zu zehn Minuten. Die Sitzplatz-Kapazität auf der Strecke zwischen Berlin und Rhein/Ruhr steigt um 20 Prozent, und in Bielefeld wird deutlich häufiger ein ICE halten als bisher.

Zusätzliche ICE-Züge in Hauptverkehrszeiten fahren künftig häufiger bis nach Aachen und nicht nur bis nach Köln. Viele Reisende, die bis in den äußersten Westen von NRW unterwegs sind, müssen also nicht mehr umsteigen.

Weitere Verbindungen in NRW werden ausgebaut

Auch Fahrten nach Norddeutschland sollen komfortabler werden: Auf der Strecke Köln-Münster-Hamburg sollen drei bisherige IC-Verbindungen auf ICE umgestellt werden. Derzeit fährt der letzte ICE von Köln nach Hamburg um kurz nach 18 Uhr, künftig wird noch ein Intercity-Express anderthalb Stunden später auf die Strecke gebracht.

Die Fahrtzeit im IC von Rheine nach Amsterdam verkürzt sich. In Minden hält ab Dezember alle zwei Stunden ein ICE, wodurch es nach Düsseldorf oder Berlin nicht mehr so lang dauert. Und wer gern bei Nacht fährt, kann sich auf neue Stopps von Nightjet-Zügen in Bonn, Köln und Aachen freuen. Der Fahrplan gilt ab 10. Dezember, der Ticketverkauf beginnt am 11. Oktober.

Züge werden durch den Fahrplanwechsel in NRW nicht pünktlicher

Es ist allerdings beileibe nicht alles eitel Sonnenschein in Sachen Bahn-Fahrten. Denn an der chronischen Unzuverlässigkeit im Fernverkehr wird sich erstmal nichts ändern. Außerdem müssen sich die Reisenden auf höhere Preise einstellen.

