Emilia und Noah: Die Dauerbrenner an der Spitze der NRW-Vornamenliste – Top 10

Emilia und Noah sind auch im Jahr 2023 die beliebtesten Vornamen für Babys in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus einer Auswertung des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hervor. Die beiden Namen stehen mittlerweile im vierten Jahr an der Spitze in NRW, denn seit 2021 werden die meisten NRW-Babys Emilia und Noah genannt.

Das sind die Top 10 der Vornamen 2023 von Mädchen in NRW:

Bei den Mädchen folgt auf Emilia, eine italienische und spanische Variante des Namens Amalia, die ebenfalls beliebte Mila, die sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern konnte.

Emilia Mila Sophia Hannah Mia Hannah Lia Lina Ella Leni

Das sind die Top 10 der Vornamen 2023 von Jungen in NRW:

Bei den Jungen folgt auf Noah, hebräisch für „Ruhe“, der Name Ben, der jedoch im Vergleich zum Vorjahr einen Platz verloren hat. Auf dem dritten Platz liegt nun Mohammed, der im Vorjahr noch auf dem 13. Platz lag.

Noah Matteo Elias Mohammed Leon Finn Ben Henry Luca Liam

Datenauswertung basiert auf 280.000 Geburtsanmeldungen in Deutschland

Bielefelds Auswertung basiert nach eigenen Angaben auf Quellen aus 412 Städten. 63 Prozent der Daten stammen demnach von Standesämtern und 37 Prozent von Geburtskliniken. Für das Jahr 2023 habe er so mehr als 280.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland erfasst, so der Hobby-Namensforscher. Das seien etwa 40 Prozent aller in Deutschland geborenen Babys.

dpa