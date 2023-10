Take That kommt 2024 nach NRW – Ticketvorverkauf startet heute

Grund zur Freude für Fans von Take That: Erstmals seit fünf Jahren tourt die Boygroup wieder durch ganz Europa. Die Band, die mit Liedern wie „Back for good“, „Babe“ und „Relight my fire“ bekannt wurde, feierte 2005 ihr Comeback. Obwohl die Gruppe mittlerweile nur noch aus drei statt ehemals fünf Köpfen besteht, sind ihre Auftritte dennoch oftmals restlos ausverkauft.

2024 gehen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen im Rahmen der „This Life On Tour“ wieder auf Tournee und machen dabei in zahlreichen Städten Europas Halt. In NRW wird dabei ein einziges Konzert stattfinden.

Take That kommt 2024 nach Mönchengladbach

So gab die Band auf ihrem Instagram-Kanal bekannt, dass sie am 30. Juni 2024 im Sparkassenpark in Mönchengladbach auftreten wird. Das Konzert wird dabei Open Air stattfinden und der erste Auftritt von Take That in NRW seit fünf Jahren sein.

Damals machte die Boygroup während ihrer „Greatest Hits“-Tour Halt in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Allerdings auch hier ohne die beiden ehemaligen Mitglieder Robbie Williams und Jason Orange.

Vorverkauf zum Take-That-Konzert startet am Donnerstag

Obwohl die neue Tour von Take That gerade erst auf dem Instagram-Kanal der Band angekündigt wurde, sind Ticket für die Konzerte schon bald erhältlich. So startet der offizielle Vorverkauf für die Deutschland-Konzertkarten am Donnerstag (19. Oktober) um 10 Uhr beim Ticket-Anbieter Eventim.

Kunden des Mobilfunkanbieters O2 hatten bereits am Dienstag (17. Oktober) die Möglichkeit, über einen exklusiven Vorverkauf an Karten zu kommen. Fans, die das neue Album der Band vorbestellt haben, konnten zudem am Mittwoch (18. Oktober) mit einem personalisierten Code einen Tag vor dem offiziellen Vorverkaufsstart Tickets erwerben.

Wie viel die Tickets kosten, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Vereinigten Königreich waren die Konzertkarten allerdings für 70 bis 132 Pfund zu haben. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Tickets hierzulande etwa 80 Euro bis 150 Euro kosten werden.