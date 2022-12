Günstig Bahn fahren in den Weihnachtsferien: SchöneFerienTicket NRW – alle Infos zum Preiskracher

Pünktlich zu den Weihnachtsferien in NRW (23. Dezember bis 8. Januar) kündigen im Rheinland ansässige Verkehrsunternehmen das SchöneFerienTicket NRW an. Dies gilt für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 20 Jahren. Kinder unter sechs Jahren können betroffene Verkehrsmittel kostenlos nutzen. Alle Infos im Überblick.

SchöneFerienTicket NRW auf einen Blick

Wann: 23. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023

Preis: 30,20 Euro

Wer: Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 20 Jahren

Was: Nutzung von Bus, Bahn und Zug (S-Bahn, RE und RB) in NRW

Was nicht: ICE, IC, Flix, Thalys und Co.

SchöneFerienTicket NRW: Für wen gilt es und wo gibt es die Tickets?

Für 30,20 Euro können Bus- und Bahnkunden in NRW also während der Weihnachtsferien mit Bus, Bahn und Zug durch NRW düsen. Geschwister und Freunde unter sechs Jahren fahren kostenlos mit. Wichtig zu wissen: Das Ferienticket ist nicht übertragbar und neben Bus und Bahn auch gültig für die 2. Klasse der Nahverkehrszüge (S-Bahn, RegionalBahn und RegionalExpress). Das SchöneFerienTicket ist erhältlich an den Automaten der Deutschen Bahn (DB), in den DB-Reisezentren sowie an den Ticketautomaten und in den Verkaufsstellen vieler weiterer Verkehrsunternehmen.

Im OnlineTicketShop des Mobilitätsportals unter SchöneFerienTicket NRW Winter 2022 können Interessierte das Ticket online kaufen und direkt ausdrucken. Weitere Informationen findet ihr hier hier.