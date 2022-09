Pützchens Markt in Bonn: Fahrgeschäfte, Öffnungszeiten und alle Infos zur Kirmes

Wie immer findet am zweiten Wochenende im September Pützchens Markt in Bonn statt. Der zweitgrößte Jahrmarkt der Region lockt jährlich über eine Million Besucher zum Volksfest und verspricht auch 2022 wieder eine Menge Attraktionen und Spaß für Groß und Klein. Wir zeigen euch, was euch bei Pützchens Markt in diesem Jahr erwartet.

Pützchens Markt 2022: Wann findet die Kirmes in Bonn statt?

Der Jahrmarkt ist in diesem Jahr vom Freitag, dem 9. September, bis zum Dienstag, dem 13. September, in Bonn vor Ort. Dann sind auf einer Fläche von rund 80.000 Quadratmetern wieder um die 500 Geschäfte verteilt. Darunter wird es 24 Fahrgeschäfte, 13 Kinderfahrgeschäfte und weitere Attraktionen wie einen Irrgarten, Losbuden und eine Geisterbahn geben. Zudem soll auch der traditionelle Pluutenmarkt wieder dabei sein.

Pützchens Markt 2022: Wo findet Pützchens Markt in Bonn statt?

Namensgebend war der Pützchens Markt in Beuel. Daher wird auch der Jahrmarkt in Beuel im Stadtteil Pützchen auf dem Markt stattfinden.

Pützchens Markt 2022: Wie sind die Öffnungszeiten?

So hat Pützchens Markt in Bonn zwischen dem 9. und 13. September geöffnet:

Freitag, 9. September 2022: 12 bis 3 Uhr

Samstag, 10. September 2022: 12 bis 3 Uhr

Sonntag, 11. September 2022: 10 bis 1 Uhr

Montag, 12. September 2022: 12 bis 1 Uhr

Dienstag, 13. September 2022: 12 bis 24 Uhr

Pützchens Markt 2022: Welche Fahrgeschäfte gibt es?

Insgesamt 500 Geschäfte präsentieren sich in diesem Jahr beim Pützchens Markt. Neben zahlreichen Ständen, die Süßes und Herzhaftes im Programm haben, wird es auch wieder jede Menge Fahrgeschäfte geben. Diese Fahrgeschäfte sind unter anderem beim Pützchens Markt 2022:

Night Style (Überkopffahrgeschäft)

Time Factory (Laufgeschäft)

Ghost Rider

Aeronaut

Infinity (Looping-Karussell)

Alpen-Coaster (Achterbahn)

Frisbee (Drehteller)

Big Bamboo (Interaktives Laufgeschäft)

Ghost – Der Geisterdschungel

Wilde Maus (Achterbahn)

Europa-Riesenrad

Apollo 13 (120 km/h in 55 Metern Höhe)

Voodoo Jumper (hängende selbstdrehende Zweiergondel)

Nessy (Großschaukel)

Break Dance

Octopussy (50 Personen in 25 Gondeln)

Pützchens Markt 2022: Wann ist das Feuerwerk?

Wie immer wird das Feuerwerk den krönenden Abschluss vom Pützchens Markt bilden und am letzten Abend stattfinden. Das ist am Dienstag, 13. September.

Pützchens Markt 2022: Welcher Musiker sind beim Pützchens Markt?

Neben den vielen Fahrgeschäften sind natürlich auch wieder viele Bands und Musiker beim Volksfest dabei. Eröffnet wird die Kirmes um 15 Uhr von der Band „Klüngelköpp“. Zwei Tage später treten dann am „Rheinischen Abend“, der zum vierten Mal ausgetragen wird, unter anderem die Paveier, Miljö und Kasalla auf.

Hier die Bands in der Übersicht:

Freitag, 9. September, 15 Uhr: Klüngelköpp

Rheinischer Abend am Sonntag, 11. September, 17:30 Uhr: Stadtrand

Rheinischer Abend am Sonntag, 11. September, 18:10 Uhr: Miljö

Rheinischer Abend am Sonntag, 11. September, 19:05 Uhr: Räuber

Rheinischer Abend am Sonntag, 11. September, 20 Uhr: Paveier

Rheinischer Abend am Sonntag, 11. September, 21 Uhr: Kasalla

Pützchens Markt 2022: Wann ist der „Rheinische Abend“?

Der „Rheinische Abend“ findet bereits zum vierten Mal beim Pützchens Markt statt und steigt am Sonntag, 3. September 2022. Ab 17:30 geht es in der Bayernfesthalle auf dem Pützchens Markt los. Der Eintritt ist frei.

Pützchens Markt 2022: Anfahrt und Parken

Wenn ihr mit der Bahn kommt, fahrt bis zur Haltestelle Beuel Bahnhof. Von dort könnt ihr dann entweder die Buslinie 529 bis „Bonn Friedensstraße“ nehmen, oder ihr nutzt die 609, die ebenfalls zum Pützchens Markt fährt. Dort steigt ihr am besten an der Haltestelle „Bonn Pützchen Schule“ aus. Von dort sind es nur wenige Gehminuten bis zur Kirmes. Für euer Navi nutzt diese Adresse:

Marktwiesen Pützchen

53229 Bonn-Beuel

Falls ihr mit dem Auto anreist, müsst ihr die A59 nutzen und dann bei der Abfahrt Bonn-Pützchen raus. Dann sind es nur noch wenige Minuten mit dem Auto bis zum Rummel.