Holland-Markt in NRW: Das sind die nächsten Termine im Mai 2024

Frischer Fisch, aromatischer Käse und viele bunte Blumen: Bei einem Spaziergang über den Holland-Markt geraten viele Besucher aus NRW schnell ins Schwärmen – schließlich hat der Urlaub an der holländischen Küste viele Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland über Jahrzehnte geprägt. Umso schöner, dass der Holland-Markt mittlerweile eine feste Institution im Wochenmarkt-Business geworden ist und seine Waren regelmäßig in diversen NRW-Städten feilbietet.

Dabei reicht die Geschichte des Holland-Markts weit über 30 Jahre zurück bis ins Frühjahr 1990: Die Gemeinde Hengelo wollte an einem Sonntag im September einen Markt zur Kräftigung der Städtepartnerschaft mit Emsdetten veranstalten. Was klein und knifflig anfing (der Zoll war damals noch ein leidiges Thema), hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Stammplätze des Holland-Markts entwickelt: In Emsdetten sind im Food- und Non-Food-Bereich mehr als 35 verschiedene Händler vertreten.

Holland-Markt 2024 in NRW: Alle Termine in der Übersicht

Natürlich ist Emsdetten längst nicht der einzige Ort, an dem der Holland-Markt in diesem Jahr wieder zu finden ist. Hier sind alle Termine und Städte in der Übersicht:

24. März 2024: Iserlohn (Märkischer Kreis, NRW)

14. April 2024: Recke (Kreis Steinfurt, NRW)

21. April 2024: Brilon (Hochsauerlandkreis, NRW)

12. Mai 2024: Lengerich (Kreis Steinfurt, NRW)

26. Mai 2024: Bergkamen (Kreis Unna, NRW)

02. Juli 2024: Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen, NRW)

09. Juli 2024: Ennigerloh (Kreis Warendorf, NRW)

16. Juni 2024: Duisburg-Homberg (NRW)

23. Juni 2024: Rödinghausen (Kreis Herford, NRW)

30. Juni 2024: Sundern (Hochsauerlandkreis, NRW)

01. September 2024: Wickede am Ruhr (Kreis Soest, NRW)

06. Oktober 2024: Gelsenkirchen (NRW)

13. Oktober 2024: Datteln (Kreis Recklinghausen, NRW)

27. Oktober 2024: Hamm (NRW)

10. November 2024: Salzkotten (Kreis Paderborn, NRW)

Wann ist der nächste Holland-Markt in NRW?

Auf diesen Termin können sich Liebhaber niederländischer Spezialitäten als nächstes freuen: Am 14. April 2024 findet der Holland-Markt in Recke (Kreis Steinfurt, NRW) statt.

Außerhalb von NRW ist der Holland-Markt zudem in diesen Städten zu finden:

7. April 2024: Oldenburg (Niedersachsen)

28. April 2024: Emstek (Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen)

5. Mai 2024: Bassum (Landkreis Deipholz, Niedersachsen)

25. August 2024: Wehe-Leeste (Landkreis Diepholt, Niedersachsen)

08. September 2024: Glandorf (Landkreis Osnabrück, Niedersachsen)

15. September 2024: Bersenbrück (Landkreis Osnabrück, Niedersachsen)

22. September 2024: Rhauderfehn (Landkreis Leer, Niedersachsen)

20. Oktober 2024: Haren (Landkreis Emsland, Niedersachsen)

3. November 2024: Wiesmoor (Landkreis Aurich, Niedersachsen)

Holland-Markt in NRW: Öffnungszeiten, Angebot und alle Infos

Der Holland-Markt findet regelmäßig sonntags von 11 bis 18 Uhr statt. In dieser Zeit dürft ihr euch vor Ort nicht nur mit Käse und Blumen (von Tulpen bis tropischen Zimmerpflanzen) eindecken, sondern entdeckt an den Ständen auch Leder- und Kurzwaren, Uhren und vieles mehr.

Was natürlich ebenfalls nicht fehlen darf: Holländische Lakritz! Die Kult-Süßigkeit wandert am besten zusammen mit einigen süßen Honigwaffeln mit in den Korb.

Und wem der Hunger gleich vor Ort überkommt, der darf heißen Kibbeling naschen oder Matjes, Poffertjes und die klassische Frikandel-Speciaal ausprobieren. Für die passende Stimmung im Hintergrund sorgt eine echte holländische Band mit 14 Musikanten.

Weitere Infos zum Holland-Markt findet ihr übrigens auf der offiziellen Homepage „holland-markt.nl„.

Alternative zum Holland-Markt: Stoffmarkt in NRW

Wer sich gerne ein eigenes Kissen oder dem Nachwuchs einen schicken Pullover oder ein buntes Sommerkleid nähen will, der ist auf dem Stoffmarkt genau richtig. Abseits des klassischen Holland-Markts hat sich der holländische Stoffmarkt zu einem weiteren Pflichtprogramm für alle entwickelt, die mit ihren Fingern am Wochenende gerne durch bunte Tücher und lange Stoffbahnen gleiten.

In NRW findet der Stoffmarkt Holland als nächstes hier statt:

25. Mai 2024: Dortmund (Friedensplatz – Stadtmitte)

26. Mai 2024: Leverkusen (Opladen – Opladener Platz)

Die Termine für ganz Deutschland findet ihr hier. Im Gegensatz zum Holland-Markt findet der Stoffmarkt an unterschiedlichen Wochentagen statt und hat meist von 10 Uhr, sonntags ab 11 Uhr, bis 17 Uhr geöffnet.