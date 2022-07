Parookaville 2022: Sieben Stunden Live-Übertragung täglich durch TikTok-Partnerschaft

Es ist in gewisser Maßen ein Paradoxon. Aber ein Paradoxon, das vielen Musikfans eine Freude bereiten könnte. TikTok, eigentlich als Social-Media-Plattform mit den kürzesten Videos bekannt, sorgt dafür, dass es stundenlange Live-Streams von Parookaville 2022 gibt. Die Fans freut’s – die können ihre Lieblings-DJs auch miterleben, wenn sie nicht in Weeze vor Ort sind.

Am 22. Juli geht es los auf dem Gelände des Flughafen Weeze. Dann gibt es drei Tage Party mit insgesamt rund 220.000 Zuschauern und DJs aus der ganzen Welt. Wer aber nicht in Weeze dabei sein kann, muss noch längst nicht in die Röhre schauen. Stattdessen sollten diejenigen vielmehr einen Blick auf ihr Smartphone werfen.

TikTok mit sieben Stunden Live-Stream vom Parookaville-Festival

Denn wie die „Rheinische Post“ berichtet, gibt es auf der beliebten Social-Media-App TikTok sieben Stunden täglich live vom Parookaville-Festival. Dabei soll es einen bunten Mix aus den Sets der berühmtesten DJs der Welt geben, aber auch Behind-The-Scenes-Content vom Festivalgelände. Bei Letzterem handelt es sich um Einblicke, die so wahrlich nicht jeder Besucher vor Ort bekommt.

Das Ganze wird es dann im TikTok-üblichen Stil geben. Noch mehr als bei Apps wie Instagram steht bei TikTok im Fokus, dass im Grunde alles an Content im Hochformat produziert wird. Wer Festival-Übertragungen über YouTube oder Old-School über den Fernseher gewohnt ist, wo Querformat dominant ist, kann sich also auf ein neues Erlebnis einstellen.

Ähnliche Partnerschaften mit TikTok haben nach den zwei Jahren pandemiebedingter Festival-Pause in Deutschland 2022 auch schon Live-Übertragungen auf den Festivals „Rock am Ring“ und „Deichbrand“ gebracht. Nun reiht sich also Parookaville 2022 in die Liste der Festivals mit TikTok-Partnerschaft ein.

