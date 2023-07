Parookaville 2023: „Katastrophe“ – Fans frustriert wegen massivem Anreise-Chaos

Für Fans des Parookaville ist der Donnerstag vor dem Festival ein ganz besonderer Tag: Denn an diesem öffnet der Campingplatz ab dem Morgen seine Pforten für Besucher. Um sich auf der Campsite einen guten Platz zu sichern und den inoffiziellen Start des Veranstaltungshighlights zu zelebrieren, reisen viele Feierlustige bereits sehr früh an. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, erwarten die Veranstalter am heutigen Tag bis zu 40.000 Menschen.

Damit es sich rund um die Straßen zum Campingplatz nicht knubbelt, hieß es bereits im Vorfeld von den Veranstaltern: „Achtung: Von morgens bis vormittags ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. Kommt gegen Nachmittag! Der Check-In ist bis 1 Uhr nachts problemlos möglich.“ Trotz der Warnung kam es am Donnerstagmorgen zu Stau und langen Wartezeiten auf den Strecken zum Parookaville, wie viele Fans des EDM-Festivals in den Sozialen Medien berichten.

Parookaville 2023: Unmut breitet sich bei Anreisenden aus

Bei vielen Anreisenden stößt das auf Ärger und Unverständnis. Unter dem Instagram-Posting zur Eröffnung der Campsites lassen viele daher ihrem Ärger freien Lauf.

So schreibt beispielsweise ein Nutzer mit dem User-Namen „l_3_a_n_d_3_r“: „Ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist, aber wir stehen jetzt seit circa vier Stunden auf dieser Kervenheimer Straße, es geht fast nichts voran.“ Weiter erzählt der User, dass er in diesem Jahr bereits drei Stunden früher losgefahren sei, aber dennoch später als beim letzten Mal ankäme. Für diesen Beitrag bekommt der Schreiber viel Zuspruch. Dutzende Personen haben seinen Kommentar geliket und stimmen ihm zu: „Katastrophe dieses Jahr“, schreibt beispielsweise der User „alexander_sch_ulz“ unter seinen Beitrag.

Auch für die Kommentarschreiberin „_iamlea_“ sei die Anreise im diesem Jahr im Vergleich zur letzten Ausgabe schwieriger. „Letztes Jahr war es unkomplizierter beim Check-In. Kein warten und man konnte schnell durchgehen“, erzählt sie.

Selbst einer Userin, die nicht auf das Festival fährt, sei der große Andrang auf den Straßen rund um das Parookaville aufgefallen. „Meine Kollegen aus der Ecke sind schon nicht zur Arbeit gekommen“, erzählt sie und vermutet: „Es könnte daran liegen, dass das Parookaville komplett ausgebucht ist und man keine Karten mehr bekommt. Nicht eine ist im Resale Shop erhältlich. Keine Ahnung, was dieses Jahr los ist.“

Für eine Nutzerin mit dem Namen „at.5600“ scheint das Verkehrschaos am Eröffnungstag des Campingplatzes jedoch kein neues Problem zu sein. „Das ist Parookaville“, schreibt sie sarkastisch. „Es gab schon welche, die haben bereits auf der Autobahn festgesteckt.“

Parookaville 2023: Fans mit deutlicher Kritik an die Veranstalter

Viele Anreisende sehen die Schuld für die Verkehrsblockaden und die langen Wartezeiten bei den Veranstaltern. „[Wir] standen gerade für den Parkplatz an und hätten laut Schild rechts gemusst. [Die] Polizei schickt uns geradeaus. Kein Schild und nichts mehr danach“, erzählt eine Nutzerin mit dem Namen „Sahrasstory“. „Gute Orga sieht anders aus“, kritisiert sie. „Wir stehen jetzt auf der Gocher Straße, aber [wir haben] keine Ahnung, ob wir hier richtig sind oder ob wir drehen müssen.“

Auch für „lilith.rocco“ ist die Kritik an scheinbar schlechter Festival-Organisation keine Überraschung: „Die Orga draußen war letztes Jahr schon mies“, erinnert sie sich zurück. „[Wir] wurden unnötig über zwei Felder geschickt, einen Berg rauf (mit tiefer gelegtem Auto) [und] durch die Menschenmenge durch, um am anderen Ende auf dem Parkplatz vom Comfortcamp zu landen. Es wusste übrigens niemand dort, wo sich dieser Parkplatz befindet“, erzählt sie weiter.

Wie reise ich zum Parookaville 2023 an?

Alle, die ihre Reise mit dem Auto zum Gelände des Parookaville noch vor sich haben, erreichen das Festival am besten über die A57. Die Autobahnstrecke ist nur 15 Minuten vom Festivalgelände entfernt und führt ins Rheinland, ins Ruhrgebiet sowie in die Niederlande.

Wer aus dem Rheinland oder dem Ruhrgebiet kommt, folgt der A57 in Richtung Nimwegen und nimmt dann die Ausfahrt 3 nach Goch oder die Ausfahrt 4 nach Uedem. Anreisende aus den Niederlanden folgen der A57 hingegen in Richtung Köln und nehmen die Ausfahrt 3.

Nicht ganz so einfach haben es Anreisende aus dem Kreis Kleve. In diesem Jahr müssen sie mit einigen Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zum Parookaville rechnen. Welche das sind und mit welchen anderen Transportmitteln ihr das Festival bequem erreichen könnt, erfahrt ihr hier.