Angriff an Schule in Leverkusen: Maskierter geht auf Lehrer los

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochmorgen (31. Januar) in Leverkusen ab: Dort hat ein vermummter Unbekannter in einer Leverkusener Realschule während des Unterrichts einen Lehrer angegriffen und ist danach geflohen. Der Lehrer und die etwa 25 Schüler im Klassenzimmer blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Angreifer habe einen Schreibtisch nach dem Lehrer geworfen und danach noch Pfefferspray in seine Richtung gesprüht. Dann sei er mit einem mutmaßlichen Komplizen, der offenbar im Flur gewartet habe, weggerannt.

Der Angreifer sei mit einem weißen Schal maskiert gewesen und habe einen schwarzen Anorak mit Kapuze getragen. Beide Verdächtige waren laut der Kölner Polizei zwischen 16 und 20 Jahre alt. Die Ermittler suchen Zeugen.

dpa