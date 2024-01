Nach Brand in Mehrfamilienhaus in Kempen: 84-Jähriger stirbt

Schrecklicher Unfall in Kempen am Niederrhein (NRW). Dort ist ein 84 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einem Wohnhaus getötet worden. Zehn weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden und unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Montag mit.

>> Frau nach Wohnungsbrand in Königswinter tot aufgefunden <<

Das Feuer war demnach am Sonntagmittag aus zunächst unbekannten Gründen in der Wohnung des Opfers im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Der Mann wurde in einem Zimmer schwer verletzt gefunden und starb noch vor Ort. Die Kriminalpolizei suche nach der Brandursache. Dabei werde sie von einem Sachverständigen unterstützt, hieß es in der Mitteilung.

dpa