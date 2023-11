Aktuelle Nachrichten aus NRW

Fahrt von NRW nach Venlo am Wochenende schwierig: A40 in Richtung Niederlande gesperrt

10. November 2023

Wer über das kommende Wochenende vom 10. bis 13. November in Richtung Venlo fahren will, sollte sich auf eine Umleitung einstellen: Die A40 wird am Freitag ab 20 Uhr voll gesperrt.