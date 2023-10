Electrisize Festival 2024: Vorverkauf beginnt am Samstag um 12 Uhr

Electrisize-Fans aufgepasst: Ab Samstag können schon die neuen Tickets für das kommende Jahr bestellt werden. Zudem feiert das Electrisize im Sommer 2024 ein kleines Jubiläum.

Denn im kommenden Sommer gibt es das beliebte Elektrofestival in Erkelenz bereits 15 Jahre. Entsprechend schnell solltet ihr euch mit Karten eindecken. Wie die Veranstalter auf ihrer Internetseite bekanntgaben, soll der Vorverkauf am Samstag, den 14. Oktober, um 12 Uhr starten. Bis 23.59 Uhr habt ihr dann Zeit, an ein Super Early Bird Ticket zu kommen.

Zudem weisen die Veranstalter darauf hin, dass die Tickets nie günstiger für das Festival im Sommer 2024 sein werden, als am kommenden Samstag. Und wenn ihr zu den ersten 1500 Bestellungen gehört, spart ihr gleich noch mal fünf Euro pro Ticket.

Electrisize 2024: Campingplatz bekommt ein Upgrade

Das Electrisize findet im kommenden Jahr vom 9. bis zum 11. August wieder in Erkelenz statt. Preise und Kategorien werden ebenfalls noch bekanntgegeben. Was allerdings bekannt gegeben wurde ist, dass der Campground ein neues Konzept verpasst bekommt zum Jubiläum. So könnt ihr von Donnerstag bis Montag auf dem Platz übernachten.

Zudem wird es einen Bereich geben, wo ihr mit eurem Auto oder eurem Wohnmobil unmittelbar am Zelt parken könnt. Dazu werden 35 Quadratmeter große Areale für Autos abgesteckt, für Wohnmobile werden es 75 Quadratmeter sein plus ein Stromanschluss. So soll dann alles in geordnete Bereiche eingeteilt, aber nicht abgetrennt werden. Das bedeutet, dass ihr auch auch untereinander bequem auf dem Campingareal besuchen könnt, ohne lästige Zäune und Abgrenzungen. Zudem können alle Camper bereits am Donnerstag, den 8. August, ab 12 Uhr anreisen.

Wenn ihr euch noch mal anschauen wollt, wie schön es 2023 am Haus Hohenbusch war, haben wir hier noch eine Bildergalerie für euch!