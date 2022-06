Einjähriger stirbt nach Kita-Besuch in Bochum: Nach Obduktion steht Todesursache fest

Nach der Obduktion des leblos in einer Bochumer Kita gefundenen und später verstorbenen einjährigen Jungen steht die Todesursache fest.

Das 18 Monate alte Kind sei an Speiseresten erstickt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Man prüfe noch, ob ein Verschulden vorliege, dies sei aber noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Das Kind hatte demnach am 21. Juni während des Mittagsschlafs erhebliche Atemnot bekommen. Trotz intensiver medizinischer Betreuung sei der Junge am Freitag, 24. Juni, im Krankenhaus gestorben, hieß es. Staatsanwaltschaft und Polizei stünden in engem Kontakt mit den Angehörigen, der Kita sowie Eltern anderer dort untergebrachter Kinder.

dpa